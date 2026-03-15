Alex, peruano y presidente de mesa en Soria en las elecciones de Castilla y León: "Es toda una experiencia y estoy a la expectativa de lo que venga al final"

Alex Lozano, en el centro de la imagen, flanqueado de Natalia y Crescencio, en una mesa del colegio de Las Pedrizas, en Soria.P. PÉREZ SOLER

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El padrón constata año a año el peso de la población extranjera en la provincia de Soria, que a cierre de 2025 contabilizaba 90.183 personas, con un abanico de habitantes extranjeros de distintas nacionalidades que roza los 12.000. No todos pueden formar parte de los procesos electorales que se celebran en España, pero sí aquellos procedentes de países que tengan acuerdo de reciprocidad con España. Alex Lozano Castro es de Lima, Perú, y ni por asomo había pensado en la posibilidad de resultar elegido para ser presidente de mesa en las elecciones de Castilla y León este 15-M.

"Sorprendido por supuesto. Están tantos naturales que no lo imaginé", cuenta desde el colegio electoral situado en Las Pedrizas. En torno a las tres de la tarde, la concurrencia de personal no es mucha: "Está siendo una experiencia tranquila. Estoy a la expectativa por ver lo que pueda venir después", cuenta este limeño, de 48 años y con doble nacionalidad, en referencia a la recta final de la jornada electoral.

A esa hora aún no ha comido y está a punto de hacerlo uno de los vocales de mesa, curiosamente también extranjero, Crescencio. Natural de Bolivia, es la segunda ocasión que se le requiere para ser miembro de mesa en Soria, aunque la vez anterior fue suplente y no llegó a actuar de facto. Natalia es "soriana de pura cepa" y al igual que Alex se estrena como componente de mesa electoral.

Los tres tienen a mano un Manual de Instrucciones para elecciones que han leído pero al que, de momento, no han tenido que echar mano por incidencia alguna.

Alex lleva 20 años en Soria. Llegó a la capital en 2006 procedente de Madrid, donde residió un año. Trabaja en una conocida empresa de plásticos, en el polígono industrial, ligada a la automoción y tiene familia en Pamplona. Al igual que los otros dos miembros de mesa, votará al final. Pero curiosamente no será ésta la única vez que Lozano vote en este 2026. También ejercerá su derecho a voto en las presidenciales de Perú, "que tenemos este año", nos cuenta. Previsiblemente lo hará en Bilbao, donde se habilitará un lugar ad hoc.

Una señora votando en la mesa, en la que se ve a Alex Lozano y, a la derecha, a Crescendio.P. PÉREZ SOLER

La ausencia de votantes (sobre las 15 horas han votado en esa mesa 236 personas de las 670 que podían hacerlo) da pie a la conversación, que suma singularidades. "En mi país el voto es obligatorio y ahora hay presidenciales, con primera y segunda vuelta. Incluso los bancos pueden intervenir si no votas y paralizarte algún trámite si no has cumplido", añade. Explica que en el caso de quienes han emigrado hay excepción y no existe tal obligación, aunque en su caso no le importa porque votará. Son el 12 de abril.