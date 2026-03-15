Soria sube dos puntos de participación en las elecciones a las 18.00 horas y alcanza el 54%

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León de este 15 de marzo sigue por encima de las cifras de los anteriores comicios, los de 2022. Los datos facilitados por la Junta de Castilla y León relativos a las 18.00 horas señalan que Soria está en el 53,94% de participación por el 51,96% registrado a la misma hora hace cuatro años.

Con el 99,96% de las mesas comunicadas, ya habían emitido su voto 36.684 sorianos por los 35.898 registrados en 2022. Casi 800 votos más a falta de dos horas para que cerrasen los colegios electorales.

Una subida de 1,98 puntos -teniendo en cuenta que el censo también ha variado y que se calcula en base a ello- que también se deja sentir en el conjunto de Castilla y León aunque en menor medida. La participación a las 18.00 horas era del 53,18% con 1.019.082 votos emitidos frente al 51,62 % y los 998.616 sufragios de hace cuatro años.

De vuelta a la provincia de Soria y por citar las localidades de mayor población, en la capital la participación había subido un 0.97% respecto a 2022; en Almazán, un 2,42%; en El Burgo de Osma, un 3,69%; en Golmayo bajaba un 0,62%; en Ágreda crecía el 4,12%; en Ólvega el 1,81%; o en San Esteban de Gormaz un 0,94%.