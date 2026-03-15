Elecciones 15-M
Soria sube dos puntos de participación en las elecciones a las 18.00 horas y alcanza el 54%
Castilla y León también crece en su conjunto aunque el porcentaje de ciudadanos que han ejercido su derecho al voto es menor que el de Soria
La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León de este 15 de marzo sigue por encima de las cifras de los anteriores comicios, los de 2022. Los datos facilitados por la Junta de Castilla y León relativos a las 18.00 horas señalan que Soria está en el 53,94% de participación por el 51,96% registrado a la misma hora hace cuatro años.
Castilla y León
La participación en las elecciones de Castilla y León alcanza el 36,93% a las 14.00 horas, 2,2 puntos más
Heraldo-Diario de Soria
Con el 99,96% de las mesas comunicadas, ya habían emitido su voto 36.684 sorianos por los 35.898 registrados en 2022. Casi 800 votos más a falta de dos horas para que cerrasen los colegios electorales.
Una subida de 1,98 puntos -teniendo en cuenta que el censo también ha variado y que se calcula en base a ello- que también se deja sentir en el conjunto de Castilla y León aunque en menor medida. La participación a las 18.00 horas era del 53,18% con 1.019.082 votos emitidos frente al 51,62 % y los 998.616 sufragios de hace cuatro años.
De vuelta a la provincia de Soria y por citar las localidades de mayor población, en la capital la participación había subido un 0.97% respecto a 2022; en Almazán, un 2,42%; en El Burgo de Osma, un 3,69%; en Golmayo bajaba un 0,62%; en Ágreda crecía el 4,12%; en Ólvega el 1,81%; o en San Esteban de Gormaz un 0,94%.