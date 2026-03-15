La participación en las elecciones de Castilla y León se dispara en Soria: más del 74%

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La participación de Soria en las elecciones autonómicas de Castilla y León de este 15 de marzo se ha disparado. Los datos de la Junta de Castilla y León elevan la proporción de votos a un 74,20% del censo. Supone una subida de 13,77 puntos respecto a los datos de los anteriores comicios, celebrados en 2022.

Con una abstención del 25,79%, supone que prácticamente tres de cada cuatro sorianos llamados a las urnas han depositado su voto. Una tónica que se ha repetido en el conjunto de Castilla y León, más tardía en acudir a las urnas que en otras ocasiones.

La Comunidad ha registrado una participación al cierre de los colegios electorales del 70,78%, un 12,03% más que hace cuatro años.

El escrutinio ha comenzado y por el momento, a las 20.25 horas, ya se conocen los resultados en algunas localidades de pequeño tamaño, aunque con apenas 1.000 votos consignados en la Junta de Castilla y León aún es pronto para conocer proyectar los resultados definitivos.