El PSOE logra el ‘sorpasso’ en Golmayo mientras Soria Ya cae en picado al perder un 25% de los votos

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El descalabro sufrido por Soria Ya estas elecciones autonómicas se repite también en Golmayo, localidad en la que los sorianistas irrumpieron con fuerza en los comicios de 2022 doblando en votos a PP y PSOE. Sin embargo, en esta ocasión el partido liderado por Ángel Ceña no ha conseguido convencer a los votantes como sí lo hizo hace cuatro años. El PSOE logra el ‘sorpasso’ en esta ocasión y adelanta a sorianistas e, incluso, al PP, partido que gobierna el Ayuntamiento de la mano de Benito Serrano que es también el presidente del partido en Soria y de la Diputación Provincial.

Analizando los datos, el PSOE ha conseguido la confianza de 437 votantes (27,02%) y crece un 12,77% respecto a 2022 cuando los socialistas únicamente lograron 204 votos. En segundo lugar se sitúa el PP que suma 417 sufragios (25,78%) creciendo un 6,5% respecto a hace cuatro años. Ambos partidos superan con creces a Soria Ya que pasa de ganar las elecciones en 2022 a situarse en el tercer lugar con 358 votos (22,13%) lo que supone un descenso del 25,10%. Un tremendo patinazo respecto a las cifras logradas en los anteriores comicios. Vox también crece, y logra el cuarto lugar, con 358 votos, los mismos que los sorianistas, subiendo un 7,11% respecto a 2022 cuando fueron apoyados por 215 votantes.

Mucho más alejados se sitúa el partido Se Acabó la Fiesta que consigue 11 votos (0,68%), Podemos con 8 sufragios (0,49%) que pierde un 1,95% de los votos respecto a 2022, IU-Sumar con 7 votos (0,43%) mientras Nueve en Castilla y León logra cuatro sufragios (0,24%). También de forma minoritaria aparecen PACMA con 3 sufragios (0,18%) perdiendo 2 votos respecto a 2022, Escaños en Blanco consigue 2 votos mientras que Tierra Comunera logra la confianza de una persona. Ciudadanos, que también se ha presentado en estas elecciones, no ha conseguido ningún voto.

En cuanto a la participación, ha crecido un 1,37% al lograr reunir al 71,67% de los votantes por lo que la abstención ha alcanzado el 28,32%. Además, el 99,38% de los votos depositados en las urnas de las cuatro mesas constituidas a primera hora de la mañana han sido válidos. Por otra parte, 11 de los 1.617 votos depositados en las urnas ha sido en blanco (0,68%) mientras que el 99,31% de los votos (un total de 1.606 sufragios) se ha realizado a alguna de las candidaturas presentadas.

Se tiñe así de rojo el municipio de Golmayo en estas elecciones autonómicas en las que cinco procuradores estaban en liza en Soria y donde Soria Ya ha sido el peor parado.