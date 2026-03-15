ELECCIONES 15-M
El PSOE logra el ‘sorpasso’ en Golmayo mientras Soria Ya cae en picado al perder un 25% de los votos
En 2022 los sorianistas fueron los más votados doblando a populares y socialistas
El descalabro sufrido por Soria Ya estas elecciones autonómicas se repite también en Golmayo, localidad en la que los sorianistas irrumpieron con fuerza en los comicios de 2022 doblando en votos a PP y PSOE. Sin embargo, en esta ocasión el partido liderado por Ángel Ceña no ha conseguido convencer a los votantes como sí lo hizo hace cuatro años. El PSOE logra el ‘sorpasso’ en esta ocasión y adelanta a sorianistas e, incluso, al PP, partido que gobierna el Ayuntamiento de la mano de Benito Serrano que es también el presidente del partido en Soria y de la Diputación Provincial.
Analizando los datos, el PSOE ha conseguido la confianza de 437 votantes (27,02%) y crece un 12,77% respecto a 2022 cuando los socialistas únicamente lograron 204 votos. En segundo lugar se sitúa el PP que suma 417 sufragios (25,78%) creciendo un 6,5% respecto a hace cuatro años. Ambos partidos superan con creces a Soria Ya que pasa de ganar las elecciones en 2022 a situarse en el tercer lugar con 358 votos (22,13%) lo que supone un descenso del 25,10%. Un tremendo patinazo respecto a las cifras logradas en los anteriores comicios. Vox también crece, y logra el cuarto lugar, con 358 votos, los mismos que los sorianistas, subiendo un 7,11% respecto a 2022 cuando fueron apoyados por 215 votantes.
Mucho más alejados se sitúa el partido Se Acabó la Fiesta que consigue 11 votos (0,68%), Podemos con 8 sufragios (0,49%) que pierde un 1,95% de los votos respecto a 2022, IU-Sumar con 7 votos (0,43%) mientras Nueve en Castilla y León logra cuatro sufragios (0,24%). También de forma minoritaria aparecen PACMA con 3 sufragios (0,18%) perdiendo 2 votos respecto a 2022, Escaños en Blanco consigue 2 votos mientras que Tierra Comunera logra la confianza de una persona. Ciudadanos, que también se ha presentado en estas elecciones, no ha conseguido ningún voto.
En cuanto a la participación, ha crecido un 1,37% al lograr reunir al 71,67% de los votantes por lo que la abstención ha alcanzado el 28,32%. Además, el 99,38% de los votos depositados en las urnas de las cuatro mesas constituidas a primera hora de la mañana han sido válidos. Por otra parte, 11 de los 1.617 votos depositados en las urnas ha sido en blanco (0,68%) mientras que el 99,31% de los votos (un total de 1.606 sufragios) se ha realizado a alguna de las candidaturas presentadas.
Se tiñe así de rojo el municipio de Golmayo en estas elecciones autonómicas en las que cinco procuradores estaban en liza en Soria y donde Soria Ya ha sido el peor parado.