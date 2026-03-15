El PP gana las autonómicas en Ágreda mientras Soria Ya cae en picado

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El PP gana en Ágreda en las elecciones autonómicas, a pesar de contar con un Ayuntamiento socialista, logrando 489 votos (5,36% más que en 2022). El PSOE, segunda fuerza más votada en la localidad moncaína, alcanza los 370 sufragios (crece un 7,7%) mientras también sube Vox que suma 369 votos (25,05% más) que se coloca en tercer lugar.

En el lado opuesto de la moneda, Soria Ya que de ganar en las anteriores elecciones autonómicas pierde ahora un 17,61% de los votos y suma solo 203 sufragios frente a los 449 de los comicios anteriores que le alzaron al primer lugar. El partido Se Acabó la Fiesta, en cuarto lugar, consigue 13 votos mientras que Podemos logra 3 los mimos que IU.

Escaños en Blanco ha conseguido también dos votos mientras que Nueve en Castilla y León ha sido votado por dos personas. Por último, PCAS-TC ha logrado un voto.

En cuanto a la participación, sube cuatro puntos y se sitúa en el 67,14% con una abstención, por tanto, del 32,85%.