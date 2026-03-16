Dos granjas de Castilla y León en el ‘top’ de la excelencia del porcino

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Dos granjas de Castilla y León se encuentran en el ‘top’ de la excelencia del porcino, seleccionadas entre más de 600 de todo el país. Se trata de la granja de ibérico Covel Boceguillas en Segovia, y El Cerruco en Soria. Así lo pone de manifiesto la plataforma BDporc, que lleva más de 30 años analizando los datos de las instalaciones de madres reproductoras de porcino por todo el territorio nacional, dos granjas d’Or de las nueve seleccionadas por ser punteras en sostenibilidad, bioseguridad y bienestar animal. Dos granjas además en integración con Agrocesa, (del grupo Vall Companys).

Covel Boceguillas lleva en marcha desde 2001, aunque empezó con las madres de ibérico hace siete años, tras la ampliación de la granja. Hasta entonces trabajaba con capa blanca, según explica Juan Antonio Velasco, uno de los dos propietarios de la instalación, una de las 82 que hay de ibérico en todo el país con un total de 70.471 cerdas, lo que da idea de la relevancia de esta granja, que lidera el ranking de las cuatro ‘elegidas’ de ibérico por BDporc, junto con Las Abiertas de los Hermanos Viceira Puertas de Madrigalejo, Cáceres, La Ensancha de Fuente de Cantos en Badajoz, y La finca Dehesa del Rey de Cardeña en Córdoba.

En la actualidad posee 500 cerdas madres con lechones hasta los 22 kilos que luego se envían a cebaderos de ibérico hasta los 160 kilos. Y la gestionan entre tres personas, dos a tiempo completo y una, a tiempo parcial.

La peculiaridad de Covel Bocegillas es el minucioso manejo de los animales y sus datos. Una granja con una gran eficiencia productiva mantenida a lo largo del tiempo: excelentes datos en tasa de partos, nacidos vivos y longevidad, además de un óptimo equilibrio censal que le ha llevado a obtener numerosos premios en los últimos años, el más reciente el premio especial del Porc d’Or con Diamante en 2025 en la categoría de entre 376 y 900 cerdas ibéricas.

Destaca también por sus medidas implementadas en las instalaciones en materia de reutilización de energía, gracias a las placas solares para generación de fotovoltaica y la puesta en marcha de una caldera de biomasa, sin olvidar otras herramientas de manejo; y la gran profesionalidad de su equipo humano.

Por su parte, El Cerruco de Atauta, localidad pedánea de San Esteban de Gormaz en Soria, está en segundo lugar del ‘top cinco’ de las granjas seleccionadas de capa blanca, por detrás de Ponte Coirós de La Coruña. Junto a ellas están también Laguarres, de Agropecuaria del Isábena en Huesca, Bendoiro de Pontevedra y Urra-Zurucuáin de Navarra.

Cinco instalaciones ‘modelo’ de un total de 531 de capa blanca que hay en el país con 834.902 cerdas. De ellas, hay 68 en Castilla y León, con 108.544 cerdas, lo que supone que la Comunidad aglutina casi el 13% del total.

El Cerruco arrancó en el año 2021 con la entrada de los animales, 2.650 cerdas en producción, tras unas obras en plena pandemia para conseguir una granja modelo en bioseguridad y bienestar animal que le hizo ser digna merecedora del último Premio Especial a la Sostenibilidad que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco de la XXXII edición de los Premios Porc d’Or.

Tal y como indica BDporc El Cerruco posee una bioseguridad, un estatus sanitario y unas medidas de bienestar animal excelentes. Mantiene un alto nivel de prevención frente a patologías infecciosas, aplica sistemas de parideras libres con amplios espacios, y gestiona la camada hermanada desde el nacimiento. Además, destaca por su gestión integral del entorno, el uso de energías renovables y la optimización del consumo de agua en todo el ciclo productivo.

Jesús de Pablo, uno de los tres hermanos propietarios de la granja El Cerruco, explica que en las cuatro granjas que gestionan hay intrínseca «una forma de ser y de trabajar. Tenemos un eslogan interno que en esta empresa lo que hacemos lo tenemos que hacer bien y no hay otra forma de trabajar. De hecho, todas nuestras granjas cuentan con estos premios». Instalaciones que dan empleo a 10 personas.

De Pablo sostiene que son «conscientes de que tenemos una granja de muy alto nivel porque es la cuarta que ponemos en marcha y es el resultado del aprendizaje que hemos ido adquiriendo con nuestra experiencia en las otras tres y en la que hemos puesto mucho mimo». Lo mejor, el relevo generacional que está garantizado.

BDporc también destaca que en su ranking de granjas excelencia porcina «es fundamental su equipo humano y el rol del encargado de granja: exigente, apasionado por sus animales y su trabajo, organizado, con mucha inquietud por mejorar y excelentes habilidades de gestión y motivación del personal».

El sistema de información BDporc es, desde los años 90, una plataforma que recoge y analiza datos técnico-productivos de granjas de madres reproductoras de porcino. BDporc proporciona a las empresas adheridas resultados e información de referencia como elementos de ayuda a la toma de decisiones. A su vez, facilita a las distintas administraciones y asociaciones sectoriales información sobre datos técnico-productivos de referencia sobre el sector porcino.

El sistema de información BDporc está gestionado por el IRTA con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Anprogapor.

Desde el año 2012 se incorporó también la Base de Datos de Porcino Español Ibérico (BDporc Ibérico). Actualmente el sistema BDporc de Capa Blanca y el BDporc Ibérico albergan los datos de casi un millón de reproductoras, lo que representa más del 50% del censo nacional de madres. Y desde 2015, esta plataforma también gestiona datos de Portugal y Colombia, mediante acuerdos entre el IRTA y sus respectivas asociaciones a nivel nacional.