Ángel Ceña: «La voz de Soria va a seguir estando en las Cortes para defender esta tierra»

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La agrupación sorianista Soria Ya se hunde en sus segundas elecciones autonómicas de Castilla y León, dado que tan sólo ha conseguido un procurador, dos menos que en 2022, cuando aterrizó con tres escaños en las Cortes. De este modo, el cabeza de lista por Soria Ya Ángel Ceña continuará como procurador durante los próximos cuatro años y se quedarán sin sillón Vanesa García y Antonio Palomar. «Ahora toca analizar sosegadamente los datos para ver cómo podemos seguir creciendo y seguir ofreciendo a los sorianos lo que necesitan, que es la alternativa territorial», indicó ayer Ceña en una primera valoración de los escrutinios. Cree que la pérdida de apoyo se debe a la polarización sembrada por los grandes partidos nacionales.

De esta forma, los sorianistas se han quedado en la provincia como tercera fuerza más votada, por detrás de PSOE, que ha conseguido dos procuradores, y PP, con uno. Por detrás de Soria Ya se queda Vox, también con un escaño.

En los comicios anteriores la agrupación, que nació a partir de la plataforma ciudadana que lleva el mismo nombre, consiguió 19.385 votos, lo que supuso el 42,72% del total escrutado en 2022, que le hicieron digna merecedora de incurrir en las Cortes de Castilla y León con tres procuradores, Ángel Ceña, Antonio Palomar y Vanesa García.

Ángel Ceña, que compareció ayer en la sede de la formación junto al conjunto de los militantes de la formación, reconoció que el reto era «muy grande» porque se enfrentaban a partidos que disponen de muchos recursos y que tienen una experiencia política que «utilizan».

A su juicio, la candidatura regional del alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, por el PSOE tampoco ha sido «determinante» en el resultado. Aún así, se comprometió con todos los ciudadanos: «Seguiremos en la lucha y en el camino».

Al cierre de esta edición y casi al 97% del escrutinio se queda con 8.728 votos, lo que supone una merma del 22,85% con respecto a los anteriores comicios, pero aún así siguen siendo casi el 20% del total, algo que para Ceña supone «una cifra razonable», por lo que dio las gracias a todos los votantes. «No podemos estar satisfechos porque veníamos de un respaldo del 43%, pero al mismo tiempo aceptamos los resultados con responsabilidad y respeto».

Ceña aseguró que ahora hay que «empezar un procedimiento para analizar qué ha fallado y por qué un porcentaje de la ciudadanía ha dejado de confiar en Soria Ya».

El procurador sorianista aseguró que no se van a rendir: «Vamos a seguir trabajando por Soria y lo vamos a hacer lo mejor posible».

Porque «evidentemente nosotros creemos en este proyecto político y vamos a continuar con él», pero al mismo tiempo, Ceña hizo autocrítica: «Vamos a analizar cómo podemos reforzarlo para que los ciudadanos perciban que sí hay un grupo político en Soria que sí que va a defender sus intereses en todos los sitios».

Y es que Soria Ya sigue pensando que la apuesta por estar en las instituciones «es lo que le conviene a la ciudadanía de Soria y a la provincia para lograr los retos a los que se enfrenta; no nos vamos a bajar de ese pensamiento. Vamos a seguir creyendo en él y por eso vamos a seguir luchando».

A partir de ahora «un procurador en las Cortes de Castilla y León de Soria va a ser el que defienda sus intereses allí. Yo sé que va a haber otros cuatro procuradores de la provincia que seguramente harán lo que les digan en Madrid o en Valladolid. Cada uno tiene su oferta política. Pero nosotros pensamos en la ciudadanía soriana y es lo que vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a hacer con responsabilidad y como lo hemos hecho hasta ahora. Que la gente no se preocupe porque la voz de Soria va a estar en las Cortes de Castilla y León».

Reconoció Ángel Ceña que el reto al que se ha enfrentado Soria Ya en esta segunda vez que participaba era «mayúsculo», que no era otro que la lucha contra los grandes partidos nacionales con mucha perspectiva y mucha experiencia: «Somos un pequeño partido político que nace de una plataforma ciudadana y hemos luchado contra los grandes partidos nacionales que tienen muchos recursos, mucha experiencia política y mucha capacidad de presión en todos los ámbitos. La lucha era muy desigual».

No obstante, reconoció sentirse «muy satisfecho, sobre todo con el grupo de gente que ha estado en esta campaña». Al respecto, hizo balance de este tiempo: «Hemos hecho una campaña más intensa que nunca, hemos llegado a más localidades que nunca, por lo que creo que ha sido una campaña muy positiva en Soria. Es verdad que no ha sido tan exitosa como la anterior, pero solo queda seguir luchando y seguir intentándolo. La peor diligencia es la que no se hace, dice el refrán. Así que nosotros vamos a estar ahí».