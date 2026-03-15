Miguel Contreras (Vox): «Que Soria tenga la representación que se merece»

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Miguel Contreras (Vox) compromete trabajar para que Soria tenga la representación que «se merece» en Castilla y León. El alcalde de Villasayas agradece al equipo de campaña su trabajo para lograr representación en las Cortes

Día feliz para la formación de Abascal también en Soria. La provincia era la única de todo el territorio castellano y leonés que no tenía representación de Vox, hasta ayer. Con un procurador se estrena en las Cortes de Castilla y León tras una campaña en la que a su líder nacional se le ha visto en la provincia y donde justamente ese aumento de un procurador a nivel regional se debe precisamente al de Soria.

El cabeza de lista por Vox Soria, Miguel Contreras, mostró durante la jornada de ayer su alegría por haber conseguido representación en las Cortes, y comprometió trabajar para que la provincia de Soria tenga la representación que «se merece» en Castilla y León, informa Ical. Asimismo, agradeció al equipo de campaña el trabajo realizado, y aseguró estar «muy contento» con el respaldo que le han dado las urnas.

Miguel Contreras es el alcalde de la localidad de Villasayas y ha sido la primera vez que concurría a las elecciones autonómicas. Precisamente, el nuevo procurador ganó también en la localidad de la que es alcalde con el 44% de los votos, un total de 19, seguido por el PP con casi el 21% de los votos y 9 sufragios. La tercera posición fue para Soria Ya con el 18,60% de los sufragios y 8 votos, y la cuarta para el PSOE con 5 papeletas y el 11,62%.

En cualquier caso, contradictoria noche para la formación de Abascal en cuanto a su atención a los medios de comunicación. Inicialmente se comentó que iban a realizar manifestaciones una vez se realizó el recuento. Pero a los pocos minutos, se lo pensaron mejor y emplazaron teóricamente para el día de hoy. Igualmente, tampoco se ofrecieron para realizar fotografías en la sede para celebrar el escaño.