La capital, con el tirón del alcalde, facilita el segundo escaño al PSOE en Soria

Publicado por Félix Villalba Soria Creado: Actualizado:

La capital soriana ha sido la clave para el crecimiento del PSOE de Carlos Martínez, que ha conseguido aprovechar su tirón electoral, con cuatro mayorías consecutivas en el Ayuntamiento de Soria, para ganar las elecciones en el provincia y conseguir incrementar un procurador.

El segundo procurador de los socialistas ha salido de los votos de la capital, donde el PSOE ha conseguido un crecimiento superior al 18% respecto a los comicios de 2022. Carlos Martínez es el ganador en la capital soriana, al acumular más del 37% de los votos, aprovechando el retroceso de Soria Ya, que en las elecciones anteriores había logrado el 50% del respaldo de los votantes de la ciudad.

El Partido Popular también aprovecha el retroceso de los sorianistas y se sitúa como la segunda fuerza política de la capital, después de conseguir un incremento de votos cercano al 6%. Sin embargo, los populares se han visto perjudicados por la mejora del resultado de Vox, que consigue aumentar su apoyo en las urnas en la capital soriana en más de un 3%.

El gran perdedor de las elecciones en la capital es Soria Ya. Si en 2022 había logrado superar el 50% de apoyo de los votantes de la ciudad, en esta ocasión sufren un retroceso de más de 26 puntos.

Las urnas han cambiado totalmente el mapa político de la capital que habían confeccionado los comicios de 2022, cuando la primera fuerza política fue Soria Ya, con más de 9.000 votos, la segunda el PSOE, con casi 3.400 y la tercera el PP, con algo más de 3.200. Ahora, la Soria Ya pasa ser tercera fuera, con PSOE primero y los populares en segundo lugar.

La recomposición del mapa electoral hace que ya no haya un resultado hegemónico como el conseguido por Soria Ya. Los socialistas consiguen la victoria con un porcentaje de votos del 37%, mientras los populares se quedan en el 23 prácticamente empatados con los sorianistas. Los resultados, por tanto, son mucho más ajustados que en las anteriores.

Si Soria Ya es la única candidatura que pierde votos entre las grandes fuerzas, dado que Vox también logra crecer en la capital y pasa de un apoyo del 9% en las anteriores a uno del 12% en las de este domingo. Se Acabó la Fiesta apenas ha erosionado a Vox, ya que la candidatura promovida por Alvise en Soria no ha logrado ni un 1% de los votos en la capital soriana. Un resultado poco más que testimonial, pero mejor que el del resto de las listas, en las que las únicas que consiguen alcanzar el 0,5% de los votos son Podemos e Izquierda Unida. Buena parte del voto de estas formaciones en las anteriores elecciones han ido ahora a parar al PSOE de Carlos Martínez, que ha aglutinado casi todo el voto de la izquierda.

La figura del alcalde de Soria ha pesado, sin duda, en el resultado electoral de la capital soriana, que ha apoyado mayoritariamente al primer edil de la capital. No obstante, no ha conseguido barrer como hizo Soria Ya en los anteriores comicios.

Los resultado de las elecciones autonómicas en la capital también tienen una lectura local. La decisión de Soria Ya de no presentarse a las pasadas elecciones municipales ha tenido incidencia en el resultado en toda la provincia, sin que la capital haya sido una excepción. Los sorianistas han cambiado su criterio y justo al inicio de la campaña de las elecciones regionales anunciaron que se presentarán a los comicios municipales del próximo año.

La decisión de Soria Ya y el inevitable cambio de alcalde en el Ayuntamiento de Soria dejan un panorama incierto para el 2027 en la capital. Carlos Martínez deberá dejar el cargo de alcalde por imperativo legal al recoger el acta de procurador, ya que la normativa de Castilla y León impide que los concejales de municipios de más de 20.000 habitantes puedan ocupar al mismo tiempo un escaño en las Cortes de Castilla y León.

El sucesor de Carlos Martínez tendrá difícil conseguir de la noche a la mañana el liderazgo del ahora secretario general de los socialistas en Castilla y León, pero además se enfrentará a un Partido Popular al alza, que ve en la salida de Carlos Martínez una oportunidad, y a una Soria Ya que en los resultados del domingo, a pesar de la fuerte caída, ha demostrado que puede conseguir un importante número de votos en la ciudad. Queda todavía mucho tiempo para las elecciones municipales, pero a día de hoy el panorama es muy diferente al de los comicios anteriores.

La extrapolación de los resultados de este domingo en la capital a unos comicios municipales no es válida, por el diferente carácter de los comicios, pero si sirve para ver que puede producirse una situación muy diferente. Con los votos obtenidos por cada partido en el día de ayer, no habría mayoría absoluta y, aunque el PSOE tendría una victoria clara en número de concejales, le obligaría a buscar un pacto para no verse apartado del poder municipal, ya que habría posibilidades de pactos entre otros partidos.