Soria vuelve a presumir de su tarta más famosa en los Días de la Costrada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria se prepara para relamerse con su tarta más tradicional desde este viernes y hasta el domingo. Vuelven los Días de la Costrada en la que disfrutar del postre más local sea en su variante clásica o en las más innovadoras.

La Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC) organiza la séptima edición de los Días de la Costrada de Soria, un evento que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo para rendir homenaje y poner en valor uno de los dulces más emblemáticos de la gastronomía local, la costrada de Soria.

Durante tres días, la iniciativa invita a vecinos y visitantes a recorrer los siete establecimientos participantes, tres de la capital y cuatro de la provincia (en Almazán, Arcos de Jalón y El Burgo de Osma), para degustar y redescubrir este postre tradicional, convertido ya en una seña de identidad de Soria. La suma de nuevos establecimientos es una de las novedades de este año, unida a la ampliación de la oferta, con nuevas variedades de costrada diseñadas por los profesionales pasteleros sorianos.

La costrada será la protagonista dulce de toda la provincia, ya que la previsión de los organizadores es alcanzar las 12.500 raciones vendidas en la edición pasada, cuando se superaron las expectativas, evidenciando la excelente acogida de esta cita que consolida la apuesta de Soria por el turismo gastronómico y por la promoción de sus productos locales, reforzando el vínculo entre tradición, comercio y dinamización económica.

El evento ha sido presentado este miércoles en rueda de prensa por el presidente de ASEC, Carlos Rodríguez (Dulces Duero). Ambos han estado acompañados por Celina Almarza (de Confitería Almarza en Almazán), Iván Gómez (York Maestros Pasteleros en Soria), Mariana Elizabeth Robles (Elizabeth’s Cakes en Soria), Eduardo Chicote (vicepresidente de la Hermandad Donantes de Sangre de Soria), María Eugenia Lafuente (directora del CIFP La Merced), Yolanda Santos (concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria) y Elia Jiménez (diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Soria).

La costrada forma parte del patrimonio gastronómico soriano. Con esta cita se busca no solo impulsar las ventas de este producto autóctono, sino también reforzar el atractivo turístico de Soria a través de su repostería tradicional. Así, los Días de la Costrada regresan a Soria en la que es ya su séptima edición con el objetivo de reivindicar este dulce típico de Soria reforzando la identidad gastronómica de la provincia y actuando además como dinamizador económico.

El evento consigue año tras año reforzar las ventas en las pastelerías participantes y proyecta además su éxito en otros sectores, como el comercio o la hostelería, que estos días ven incrementada también su actividad por el efecto llamada de la costrada.

De este modo, los Días de la Costrada de Soria contribuyen a conservar el legado culinario soriano y a proyectarlo en la sociedad soriana, dinamizando el comercio y la hostelería local, especialmente el sector de la pastelería artesanal, fomentando el consumo de producto tradicional y de proximidad. Los Días de la Costrada son una oportunidad para apoyar al pequeño comercio y reivindicar la calidad de nuestros productos artesanos, que forman parte de nuestra identidad como territorio.

Pastelerías participantes y sus especialidades

Organizada por ASEC, la iniciativa invita a vecinos y visitantes a recorrer los siete establecimientos participantes, tres de la capital y cuatro de la provincia (en Almazán, Arcos de Jalón y El Burgo de Osma), para degustar y redescubrir este postre tradicional, convertido ya en una seña de identidad de la provincia.

Los establecimientos participantes ofrecerán su versión tradicional de la costrada respetando la receta clásica -hojaldre, crema pastelera y/o nata-, o incorporando matices personales. De hecho, en esta séptima edición, la oferta se amplía de nuevo con innovadoras versiones y creaciones que combinan sabores sorprendentes y reflejan la creatividad de los pasteleros locales.

En Almazán, la Confitería Almarza ofrecerá su tradicional costrada de nata y crema, con el toque de la almendra caramelizada. Como propuestas innovadoras, mantiene la costrada de frutos rojos con crema de mascarpone y pistacho que estreno en 2024, así como la creación de 2025, una combinación de mousse de caramelo y nueces con un delicado toque cítrico. Para este año, este establecimiento histórico ha preparado como novedad una costrada de mango y maracuyá con yogur y almendra laminada.

En la villa adnamantina también, la propuesta de la Pastelería Gil incluye diferentes versiones de la costrada tradicional: de nata, de crema y la combinación de nata y crema. A las clásicas se unen propuestas más innovadoras como la costrada de trufa y kinder. Y, como novedad este año, la Pastelería Gil ha diseñado una costrada de naranja.

En El Burgo de Osma, la Pastelería Moraga deleitará con la versión clásica, apostando por la tradición con su costrada de nata y crema. También en Arcos de Jalón, El Abuelo José Luis mantendrá su receta clásica de nata y crema.

En la capital, Dulces Duero sorprenderá con una amplia variedad que incluye costradas de nata, de crema y crema, de nata y yema tostada, de merengue, y mantendrá también la torricostrada, una reinterpretación con nata y crema combinadas con el toque tradicional de la torrija. Este año, como novedad, incorpora la costrada de tiramisú.

Mantequerías York en Soria contará con una variada selección de costrada que incluye las clásicas de nata y de nata y crema, y suma especialidades como la costrada de Kinder, pistacho, nata con cobertura de chocolate, y lemon pie. Su propuesta para este año es la costrada de turrón.

También en la ciudad, Elizabeth’s Cake se une a los Días de la Costrada con una oferta que incluye las recetas tradicionales de nata y de nata y crema y que incorpora además propuestas innovadoras como la costrada de crema de limón y merengue y la costrada de tiramisú.

La organización refuerza la promoción del evento con descuentos y obsequios para quienes adquieran una costrada; en esta edición el público podrá votar a su costrada favorita a través del Instagram @comerciosoria, participando en el sorteo de vales de raciones de costrada. Este evento cuenta además con la colaboración de Asohtur (Agrupación Soriana de Hostelería), los restaurantes de la provincia la incluirán en sus menús como postre estrella.

Este año, ASEC colabora de nuevo con la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria con el objetivo de impulsar la donación altruista y garantizar las necesidades de sangre en hospitales y centros sanitarios. En este contexto, a las personas que fueron a donar sangre el pasado fin de semana en Arcos de Jalón, así como a las que lo han hecho esta semana en Soria, se les ha hecho entrega de un vale para recoger un bandeja de costrada (cuatro raciones) de manera gratuita.

Eventos como los Días de la Costrada de Soria de ASEC permiten posicionar a la provincia como una referencia dentro del mapa de la gastronomía española, en línea con otros productos reconocidos como la mantequilla soriana, el torrezno o los vinos de la tierra. Además, la inclusión de este dulce en eventos, restaurantes y promociones especiales lo convierte en un atractivo más dentro del circuito turístico y genera oportunidades de negocio para pastelerías, obradores y restaurantes, fortaleciendo el sector repostero y gastronómico de la provincia.

Un postre con historia

La costrada de Soria es un postre tradicional compuesto por capas de milhojas de hojaldre con relleno de nata y crema. Su origen es incierto y, aunque algunos lo sitúan en la mitad del siglo XX, cuando la desaparecida Mantequerías Ruiz la popularizó, existen referencias escritas anteriores, como las recogidas en dos periódicos sorianos, ‘Avisador Numantino’ y ‘Noticiero de Soria’, cuando la citaban en el año 1928 formando parte del menú de una boda. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de la repostería soriana y en un imprescindible en las celebraciones familiares.

Los Días de la Costrada de Soria están organizados por la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FECSoria) y la Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC), con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial de Soria, la Junta de Castilla y León, el CIFP La Merced y la Hermandad de Donantes de Sangre.

La Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC), fundada en 1978, es una de las más veteranas en el asociacionismo empresarial de Soria. Sus miembros participaron activamente en el proceso que finalizó con la Denominación de Origen Mantequilla de Soria y en la actualidad trabajan para que la artesanía pastelera de la provincia sea reconocida en toda España.

ASEC forma parte de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FECSoria) y es una de las 46 asociaciones sectoriales que componen la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).