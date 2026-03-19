La Aemet prevé un viernes de calima en Soria para recibir la primavera y la borrasca Therese pasará sin lluvia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria trae un fenómeno no muy habitual por estos lares, la calima. Así lo avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que la prevé desde las últimas horas de este jueves y durante toda la jornada del viernes para despedir el invierno y dar la bienvenida a la primavera. Al menos la borrasca Therese que tanta 'guerra' ha dado en Canarias llegará mucho más suave y sin apenas probabilidades de lluvia ni vientos fuertes.

Para la tarde de este jueves se espera una temperatura algo más baja que la de los días precedentes y a última hora llegará la calima. No obstante unas mínimas suaves parecen evitar que acabe cayendo en forma de helada.

Para el viernes la Aemet espera una jornada marcada de principio a fin por la calima. Las temperaturas bajarán un grado con las mínimas por encima de cero en buena parte de la provincia y máximas de 12-15 grados, aunque el sol que llegue a las calles lo hará tamizado. Sólo al caer la noche podría caer alguna gota, aunque en todo caso poca agua.

El tiempo en Soria para el fin de semana estará marcado por nubes y claros pero sin lluvia ni nieve. Las temperaturas máximas suben ligeramente tanto el sábado como un domingo en el que los puntos más cálidos de la provincia podrán ver los 18 grados. Las temperaturas mínimas sin embargo bajan, y la jornada dominical puede amanecer con heladas en la mayor parte del territorio.

La próxima semana arrancará con una tónica similar. Nubes pero sin lluvia y sin el cielo especialmente encapotado, temperaturas mínimas en torno a cero pero con las máximas confirmando la primavera y acercándose poco a poco a los 20 grados. A las 15.46 horas de este viernes comienza la estación de las flores y el tiempo en Soria parece acompañar.