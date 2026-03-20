'El tesoro de Pozo Esperanza', un nuevo libro de la Fundación Navalpotro para educar en el uso del agua

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El buen uso del agua no es ningún cuento, pero sí se puede aprender a través de ellos a cuidar un recurso básico. En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua (22 de marzo), la Fundación Pedro Navalpotro ha presentado este viernes su más reciente publicación infantil, 'El tesoro de Pozo Esperanza'. El evento ha tenido lugar en los colegios Diego Laínez y Calasancio de Almazán, contando con la participación de la comunidad educativa.

Educación y cultura del agua

Escrito por Antonio de Benito e ilustrado por Manuel Romero, este cuento nace con el objetivo de fomentar la conciencia medioambiental y la cultura del agua entre los más jóvenes. La obra da continuidad a la labor pedagógica iniciada por la Fundación con su anterior título, '¡Quiero un grifo!', consolidando una colección dedicada a la sensibilización sobre este recurso vital.

"El acceso al agua potable es un derecho fundamental, sin embargo, todavía una de cada diez personas en el mundo carece de él", recuerdan desde la Fundación. "A través de la literatura infantil, buscamos que los niños comprendan la importancia de este recurso y la necesidad de protegerlo".

Compromiso global y acción local

La Fundación Pedro Navalpotro no solo trabaja en la divulgación escolar en Soria, sino que mantiene proyectos activos para llevar agua potable a comunidades desfavorecidas en todo el planeta, transformando una realidad que afecta a millones de personas.

Para celebrar esta efeméride y llevar el mensaje de sostenibilidad, la Fundación ha anunciado una acción masiva para la próxima semana. El lunes, 23 de marzo, se realizará un reparto masivo del cuento en todos los colegios de Educación Primaria de Soria capital.

El objetivo es que cada niño y niña de primaria, de la ciudad de Soria, cuente con un ejemplar para compartir el mensaje del uso responsable del agua en sus hogares.

Sobre la Fundación Pedro Navalpotro

La Fundación centra sus esfuerzos en la cooperación para el desarrollo y la educación ambiental, con especial énfasis en el acceso al agua potable como motor de cambio social y herramienta para la supervivencia en las zonas más vulnerables del mundo.