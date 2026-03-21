La desconocida iglesia de Soria que ardió en un voraz incendio y sirvió de modelo para templos jesuitas en España

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Columnas de orden jónico, no habituales en Soria, sujetando las naves de la iglesia. Estaba el templo en el centro de la ciudad, sirvió de modelo a otros de tan insigne que era y pervivió durante casi dos siglos, desde finales del XVI a mediados del XVIII. Un voraz incendio redujo a cenizas todo el conjunto y el olvido hizo el resto. Un libro resucita ahora la iglesia del Espíritu Santo, del Colegio de la Compañía de Jesús, que en su día se erigió en la plaza del Vergel junto al Instituto Antonio Machado, que se levantaría sobre aquel. Se llama Proyecto 1585 y es fruto de la investigación de un grupo de profesores del citado instituto.

El trabajo destaca la "singular importancia" de la iglesia del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús en Soria, consagrada en 1585 y destruida en un gran incendio en 1740. Se trata de una historia ordenada del edificio y su importancia social y religiosa, que ha permitido incluso recrear en 3D el edificio. La maqueta puede verse en el claustro del Machado en el interior de una urna. Planos, documentos históricos y recreaciones han contribuido a sacar del olvido esta pieza del patrimonio arquitectónico y artístico soriano y, a la vez, a poner en valor la historia del edificio del citado instituto.

El libro revela que la iglesia del Espíritu Santo fue importante en la época. Tanto que después de su consagración, en el año 1585 (lo que da pie al título), su diseño causó impresión a los jefes de la orden en España y el provincial jesuita la propuso como modelo para las iglesias de la orden en otros puntos de España, como Valladolid, Palencia y Segovia.

La iglesia de los jesuitas ha resucitado en el siglo XXI por expreso deseo de un grupo de profesores del instituto Antonio Machado, autores de un libro que descubre este templo, su historia y hasta una maqueta de cómo sería aquel edificio sobresaliente. En la iniciativa han participado cuatro profesores de distintos departamentos del centro: Javier Arribas Pérez (Educación Plástica), Laura Hernández Marín (Tecnología), Eva Lavilla Rey y Javier Martínez Romera (Geografía e Historia).

Recreacción de la Iglesia del Espíritu SantoHDS

El libro en realidad es algo más que una publicación: se trata de un trabajo interdisciplinar que aúna la investigación en archivos con el uso de la impresión en 3D a través de una iniciativa que ha logrado redescubrir y recrear científicamente la iglesia, la cual sucumbió al fuego.

Proyecto 1585 ha sido editado e impreso por la Diputación de Soria con el ánimo de devolver la vida a un edificio "del que la ciudadanía soriana había perdido prácticamente toda conciencia" tras su destrucción por el citado incendio, suscribe.

En la zona no queda ni rastro aparente de aquella iglesia, "ninguna traza, plano o fuente gráfica o pictórica que nos dé pista alguna de la apariencia de la iglesia o de su integración en el paisaje de los siglos XVI, XVII y XVIII". Pero un paseo por el lugar "sí nos revela" el amplio espacio de la plaza del Vergel, originado por la desaparición de la iglesia. En el instituto contiguo también hay "pistas de lo que podrían ser elementos constructivos de conexión entre el primitivo colegio y su iglesia".

Los promotores destacan lo "abierto" del proyecto como toda investigación, por lo que puede irse modificando en función de si aparecen nuevos datos o documentos.

Lo más llamativo del edificio eran sus naves, tres, soportadas por diez columnas jónicas, "un elemento renacentista muy avanzado para la época que se ha convertido en el icono del proyecto", en palabras del diputado de Cultura, Enrique Rubio, durante una reciente presentación del libro, que prologan el director del Machado, Miguel Ángel Delgado, y el presidente provincial, Benito Serrano.

El político significó este proyecto como una "herramienta de futuro" y nunca mejor dicho, en tanto en cuanto este libro descubrirá la existencia de la iglesia del Espíritu Santo a muchos sorianos.

Los promotores del proyecto han divulgado el trabajo a través de conferencias en diversos foros, como la Universidad de Valladolid, la Asociación de Amigos del Museo Numantino o revistas especializadas como Celtibera, del Centro de Estudios Sorianos; Cátedras y Gabinetes y Arevacon, si bien fue en la institución provincial donde Proyecto 1585 fue presentado en su conjunto.