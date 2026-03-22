El PSOE también gana el voto de los emigrantes sorianos en las elecciones del 15M con 180

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El PSOE también triunfa en el recuento del voto emigrante, el llamado voto Cera, el censo electoral de residentes ausentes. Tal y como ha hecho en las elecciones autonómicas en la provincia, al sumar 2 escaños, el partido de Carlos Martínez Mínguez también es el más votado entre quienes residen fuera de España.

Así, según el recuento del Cera, el PSOE se apunta la victoria con 180 sufragios. Los populares suman 143 y Vox queda como tercera fuerza política en el exterior con 112. Finalmente, los sorianistas de Soria Ya tienen que conformarse con ser la cuarta fuerza política con 60 sufragios.

Hay más de 8.000 paisanos que residen fuera de la provincia que tenían derecho al voto, la mitad de ellos en Argentina. La participación ha sido muy reducida con poco más de 600 votos. Los votos no cambian el panorama provincial y se mantienen los mismos resultados de hace una semana, es decir, el PSOE consigue 2 escaños y 1 se reparten el PP, Soria Ya y Vox.

Podían participar en la votación las personas de nacionalidad española que constaban de alta como residentes en la demarcación consular y figuraran inscritas a efectos electorales en el censo de españoles residentes ausentes (Cera) de estas elecciones, esto es, inscritas en alguna provincia de Castilla y León.

También podían participar las personas de nacionalidad española que se encuentren temporalmente en la demarcación consular y figuren en el censo electoral de residentes en España (CER) y consten inscritas como no residentes en el Registro de Matrícula Consular (voto ERTA). Las personas que se encontraban en el momento de la votación temporalmente en el extranjero, para poder votar desde el exterior debían constar inscritas en la Oficina Consular como no residentes y solicitar la documentación electoral mediante la presentación del impreso oficial en la Oficina Consular, no más tarde del mes de febrero.

Y si en Soria ganó el PSOE, lo mismo ocurre en Castilla y León, donde ha sido la formación más votada en el censo electoral de residentes ausentes al obtener 4.303 votos frente a los 3.181 logrados por el PP y los 1.965 que consiguió Vox, según los datos del recuento, informa Ical, que ponen de manifiesto que el resultado obtenido en las urnas permanece inalterado.

Los socialistas ganan en todas las provincias dentro de las personas que estaban fuera de España el pasado 15 de marzo y han querido votar a excepción de Zamora donde los populares han ganado por la mínima (464 frente a 463).