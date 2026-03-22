Homenaje a Fernando Úcar en el VIII Concierto de las Caídas de Jesús: las fotos

Música y solidaridad en el evento dedicado a Fernando Úcar. MonteseguroFoto
VIII Concierto solidario de marchas procesionales
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