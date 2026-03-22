Heraldo-Diario de Soria

Semana Santa 2026

Homenaje a Fernando Úcar en el VIII Concierto de las Caídas de Jesús: las fotos

El acto ha tenido lugar en la Concatedral de San Pedro de Soria

Música y solidaridad en el evento dedicado a Fernando Úcar.

Música y solidaridad en el evento dedicado a Fernando Úcar.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Esta edición adquiere un carácter singular al estar dedicada a la memoria de Fernando Úcar. La Cofradía de las Caídas de Jesús destaca en un comunicado que el antiguo hermano mayor mantiene un legado y una dedicación todavía vigentes en la institución. El encuentro musical que lleva su nombre vincula la tradición de la Semana Santa soriana con la labor social.

Música y solidaridad en el evento dedicado a Fernando Úcar.

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VIII Concierto solidario de marchas procesionales

Música y solidaridad en el evento dedicado a Fernando Úcar.

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VIII Concierto solidario de marchas procesionales

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Música y solidaridad en el evento dedicado a Fernando Úcar.

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