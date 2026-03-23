Nuevo reto circulatorio en Soria con las obras de la plaza del Rosario

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las obras son necesarias, pero causan unas inevitables molestias que hay que minimizar. Es lo que busca el Ayuntamiento de cara a las próximas obras de la plaza del Rosario, con la rotonda proyectada para dar mayor fluidez al tráfico. No está claro todavía el esquema circulatorio y se barajan diferentes opciones. En todo caso, se espera un nuevo reto circulatorio en un punto muy comprometido, ya que se trata de la antigua travesía de la capital. No se descarta incluso un cierre total de la zona mientras duren los trabajos, lo que obliga a establecer unas rutas alternativas.

Las operaciones tenían que haber comenzado hace tiempo, ya que el contrato está formalizado a comienzos de enero. No obstante, señaló la concejala de Obras, Ana Alegre, ya está solucionado el problema de personal que causó la demora y desde la empresa adjudicataria «están presentando toda la documentación de seguridad, abrir el centro de trabajo». Previsiblemente en el plazo de un mes habrá dado comienzo la ejecución. De ella se encarga la UTE formada por Hormisoria y Padecasa Obras y Servicios, ganadora del concurso con su oferta de 476.000 euros. El plazo de ejecución es de seis meses, según las condiciones del pliego. De manera que unas semanas después de Semana Santa la maquinaria tomará la plaza.

Se busca que el procedimiento de trabajo «sea lo más rápido y molestar lo menos posible», expresó Alegre. En todo caso, «va a ser una obra complicada», admitió, y «habrá que cortar circulación».

En este sentido, es posible actuar por tramos con cortes parciales, como se ha hecho en otras calles o cuando se ha producido una reposición de pavimento. Pero también cabe la posibilidad de un cierre total, lo que implicará desvíos. Esto último, «cortarlo todo» es algo que se está barajando «para que se pueda trabajar lo más rápido posible». La decisión no está tomada, «lo están valorando», pues se trata de «buscar la solución que sea lo más rápida posible».

El eje de la plaza de Santo Tomé-plaza del Rosario-Tejera es complicado de cortar, ya que se es una vía principal. Dependiendo del sentido, habría que rodear por la calle Caro y el hospital Virgen del Mirón y la carretera de Logroño, con el centro hospitalario siempre como referencia. Presumiblemente también habría un efecto de derivación hacia la calle Postas, la otra ‘ronda’ interior de la capital.

El último corte total con motivo de obras fue el de la plaza del Carmen, si bien los residentes tenían la opción de disponer de sus garajes. También, ligado a esta actuación, se dio el cierre de la calle Sanz Oliveros. En todo momento se encontraron canales alternativos de tráfico y el Ayuntamiento mantuvo informada en todo momento a la ciudadanía. No obstante, una clausura del eje Santo Tomé-Tejera tendría mayores consecuencias de molestia, dado el abundante tráfico que soporta.

Haya corte total o no, el objetivo es claro y pasa por eliminar un punto de compleja circulación, con la confluencia de la calle Las Casas y una regulación semafórica no muy del gusto de los conductores. El resultado será la tercera rotonda del eje hasta San Benito, después de la de la carretera de Logroño y la de la parte alta del paseo del Espolón.