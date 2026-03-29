La falta de relevo pone en peligro de extinción las panaderías tradicionales en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Panadero no parece ser una de las profesiones del futuro, y eso que el pan de cada día sigue siendo un básico en la alimentación de los sorianos. ¿Qué está pasando? «Que la gente va con el coche al supermercado y compra allí», así de sencillo, precocido y congelado, pero en la balanza de pan artesano y tradicional frente a comodidad y economía, gana lo segundo.

El presidente de la Asociación Soriana de Panaderos, Julio Esteban, ve pocas salidas. A la dinámica, «dura», de la profesión, o precisamente por eso, se une la falta de relevo generacional y los cierres por jubilación, cada vez más. La panadería es para «valientes», y «quedan pocos», afirma Esteban, nada optimista sobre el horizonte de la profesión. «Estamos destinados a desaparecer», exclama contundente. «Porque es duro y con las condiciones que tenemos como empresas pequeñas, es muy difícil», añade. Se refiere sobre todo al incremento de los gastos, lo que se complica aún más con la situación internacional provocada por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán.

«Se exigen muchos gastos sólo para empezar, pero después están los fijos. Yo llevo 25 años en Almazán y lo que me costaba la luz cada dos meses ahora lo pago cada 15 días», explica sobre la vertiente económica. Por eso pide un marco regulatorio que les permita «aguantar». «Las ayudas son pan para hoy y hambre para mañana –nunca mejor dicho–, necesitamos que se cree un marco donde poder sobrevivir», reclama.

La panadería es, por ese desembolso inicial, el típico negocio familiar y heredado de padres a hijos, pero es que ahora las nuevas generaciones no están dispuestos. Y eso a pesar de que la maquinaría lo hace todo más fácil hoy en día. Esteban explica que su cámara de fermentación controlada todo es más sencillo, pero eso no le quita de empezar su jornada laboral a las 5.00 horas, aunque a las 11.00 horas ya pueda colgar el mandil. Él utiliza masa madre y poca levadura, que necesita unas 15 horas para fermentar, lo que con la maquinaría se facilita para cocer ya al día siguiente.

Este avance es el que defienden desde el Centro Integrado de Formación Profesional La Merced, que ofrece formación en Hostelería y Turismo y en Industrias Alimentarias, para defender lo atractivo de la profesión. «Es una formación con mucha salida porque necesita relevo generacional», afirma la directora del centro, María Eugenia Lafuente, quien cree que uno de los peros es que la percepción de la profesión es antigua, «cuando los avances tecnológicos permiten que no sea tan esclavo como era antes», añade. El hecho es que la matrícula en panadería es muy reducida.

Actualmente no son muchas las panaderías que sobreviven en la provincia, una veintena calcula Esteban, aunque sólo son 14 las agrupadas bajo el paraguas de la asociación. Pero lo peor son las que han ido apagando el horno. En Langa de Duero, Montejo de Tiermes, El Royo, Almenar –que ya sólo elabora pastas–, Gómara... La lista de las desaparecidas es larga. «Unas diez en los últimos años», lamenta Esteban, «porque se jubilan y no hay relevo».

Su caso particular es un ejemplo. Espera jubilarse en la panadería y luego optar por el traspaso, si bien lo ve «difícil». Y así están muchas de las panaderías de la provincia donde la mayoría de los profesionales están acariciando ya el retiro laboral.

«Si no cambian las condiciones, se acabará cerrando. Si te pegas 12 horas y no ganas lo suficiente... El pan artesano, muy bonito, pero van con el coche al supermercado y prima la comodidad», indica. Pero no es algo exclusivo de las panaderías, matiza Esteban, les pasa a otros pequeños negocios a los que se comen los grandes. «La gente no lo valora, y los centros acabarán vacíos de aquí a unos años», augura.

El pan de panadero «está hecho artesanalmente, a mano, todos los días, y el que venden los supermercados simplemente precocido», defiende Esteban. El comensal es el que elige y por ahora las panaderías de Soria resisten, es una tradición de años, pero los supermercados les están comiendo el pan, nunca mejor dicho, y sin relevo ante las futuras jubilaciones, el futuro se augura de baguette.