Soria alcanza los 5.096 dependientes y duplica el dato de hace una década

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria ha sufrido un importante incremento del sistema de atención a la dependencia durante la última década. Según los últimos datos comparativos entre 2015 y 2025, el número de personas atendidas ha pasado de 2.796 a 5.096, lo que supone un incremento del 82% en apenas diez años duplicando prácticamente los usuarios, tomando como base la última estadística publicada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta.

Este aumento en el número de usuarios ha venido acompañado de una mayor complejidad en los cuidados. Mientras que en 2015 se gestionaban 3.655 prestaciones, la cifra se ha disparado en 2025 hasta alcanzar las 7.554, duplicando con creces el volumen de servicios y ayudas económicas concedidas. El incremento porcentual alcanza el 106,68% consolidando a Soria como una provincia de referencia en la gestión de servicios sociales, a pesar de los retos demográficos.

Entre los datos más relevantes en Soria a cierre de 2025, se recoge que un total de 5.101 personas contaban con derecho a prestación siendo 5.096 las beneficiarias con prestaciones concedidas. Es decir, el 99,9% de las personas dependientes con derecho a prestación en la provincia, ya las reciben. Un dato superior en casi 6 puntos (5,9) a la media nacional que se sitúa en el 94%.

Además, de las 5.096 personas con prestaciones reconocidas, 2.075 tienen su domicilio en el municipio de Soria y 3.021 en el resto de la provincia. Esta distribución pone de manifiesto que el 59,28% de las ayudas se destinan a ciudadanos residentes en el entorno rural, donde servicios como la ayuda a domicilio y la teleasistencia resultan vitales para combatir la soledad y permitir que los mayores permanezcan en sus hogares.

La gestión de estas ayudas se coordina a través del Acuerdo Marco entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y las entidades locales, como el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial, garantizando que la protección llegue a cada rincón de la provincia.

En cuanto a los grados, Soria cuenta con 1.411 usuarios con dependencia de grado III, la más severa con una importante diferencia entre sexos ya que 910 son mujeres y 501 son hombres. Además, son 1.639 los usuarios de grado II destacando también las mujeres (1.037) frente a los hombres (602). Por último, son 2.046 los usuarios de grado I con 1.251 mujeres y 795 hombres. Este escenario evidencia que dentro del sistema de atención a la dependencia las mujeres suponen la gran mayoría de los beneficiarios en todos los niveles de gravedad.

Entre las claves de este elevado incremento tanto en el número de usuarios como en el de prestaciones recibidas, las respuestas pueden estar en el envejecimiento de la población, uno de los talones de Aquiles de la provincia ya que Soria se consolida como una de las provincias con mayor índice de envejecimiento, elevando la demanda de cuidados profesionales. También en una mayor agilidad en el sistema que puede encontrarse en la mejora en los tiempos de valoración que han permitido que más sorianos accedan a su derecho en menos tiempo. Y, por último, la diversificación de servicios ya que actualmente, cada dependiente percibe una media de 1,48 prestaciones (frente al 1,30 de hace una década), combinando servicios como la teleasistencia avanzada, la ayuda a domicilio y las prestaciones económicas.