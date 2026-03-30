El PSOE registrará en las Cortes una batería de preguntas sobre las detenciones en el Hospital de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Socialista registrará una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León en cuanto se constituya la Cámara para esclarecer los hechos en el Complejo Asistencial Universitario de Soria tras la detención la semana pasada del gerente y el responsable del área económica por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

El anunció del PSOE se produce después de que la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento autonómico rechazara la semana pasada la petición de los socialistas para que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, compareciera en sede parlamentaria para explicar la situación vivida en la Gerencia de Soria.

La procuradora electa por Soria, Esther Pérez, calificó hoy la situación de “extraordinaria gravedad” y exigió “respuestas inmediatas, transparencia total y responsabilidades políticas si se confirman las irregularidades”.

“Estamos hablando de un hospital público, de un servicio esencial, y de hechos que afectan directamente a la gestión de recursos sanitarios. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha ocurrido y por qué”, señaló.

El PSOE indica en un comunicado que las iniciativas parlamentarias se centrarán en cuestiones "clave" como "desde cuándo tenía conocimiento la Consejería de Sanidad de posibles irregularidades, si existían informes, requerimientos o auditorías previas, quién nombró a los responsables investigados y cómo fueron los procedimientos, qué controles se ejercieron sobre su gestión, qué falló en los mecanismos de supervisión económica, qué contratos o decisiones están siendo investigados, qué medidas inmediatas se han adoptado y si la investigación puede extenderse a otros centros sanitarios". Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista aseguró que pedirá "explicaciones directas" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

La procuradora electa fue especialmente crítica con la falta de explicaciones por parte del Ejecutivo autonómico. “Resulta incomprensible el silencio de la delegada territorial, del consejero de Sanidad y del propio Gobierno autonómico ante unos hechos de esta gravedad. No se puede mirar hacia otro lado cuando estamos hablando de posibles irregularidades en la gestión de la sanidad pública”, afirmó.

Pérez también reclamó aclaraciones sobre la presencia de un representante del PP tras la salida de los investigados del juzgado. “Queremos saber qué hacía un senador del Partido Popular con los implicados nada más salir del juzgado y qué relación mantiene con este caso. Son hechos que requieren una explicación clara e inmediata”, recalcó.

“Castilla y León no puede permitirse ningún caso de corrupción en la gestión de los servicios públicos. La sanidad es un pilar fundamental y exige la máxima transparencia. No valen el silencio ni las evasivas. La ciudadanía merece respuestas y las vamos a exigir”, afirmó para concluir.

La decisión del rechazo de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento autonómico de no admitir a trámite la solicitud del Grupo Socialista se fundamentó en el informe jurídico emitido por la Letrada Mayor de la Cámara en el que se consideró que esta comparecencia se enmarcaría dentro del control ordinario y no se trata de un asunto de "urgencia", que son los que deben abordarse desde la Diputación Permanente.

El informe jurídico, además de indicar determinados defectos formales, principalmente señala que el objeto de la comparecencia solicitada no se incluye dentro las funciones que corresponden a la Diputación Permanente en periodos interlegislaturas.