Tres detenidos y tres policías nacionales heridos tras una pelea en la Zona de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Tres detenidos y otros tantos agentes de Policía Nacional heridos es el balance de la pelea que se produjo en la noche del pasado sábado 20 de marzo en la Zona de Soria, lugar de concentración de establecimientos de ocio nocturno.

Según confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria, los tres policías nacionales tuvieron que ser atendidos en el hospital por heridas leves.

La Policía Nacional continúan con la investigación de lo ocurrido y las actuaciones pertinentes, por lo que las diligencias permanecen abiertas.