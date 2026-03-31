Tres detenidos y tres policías nacionales heridos tras una pelea en la Zona de Soria
Los agentes tuvieron que ser a tendidos en el hospital. La investigación policial continúa abierta
Tres detenidos y otros tantos agentes de Policía Nacional heridos es el balance de la pelea que se produjo en la noche del pasado sábado 20 de marzo en la Zona de Soria, lugar de concentración de establecimientos de ocio nocturno.
Soria
La Policía Nacional detiene en Soria a tres personas tras una pelea en la madrugada de año Nuevo
Heraldo-Diario de Soria
Según confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria, los tres policías nacionales tuvieron que ser atendidos en el hospital por heridas leves.
La Policía Nacional continúan con la investigación de lo ocurrido y las actuaciones pertinentes, por lo que las diligencias permanecen abiertas.