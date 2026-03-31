La Manzana de Soria recibe el visto bueno de la Junta a la Indicación Geográfica Protegida

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Manzana de Soria da un paso de gigante en su deseo de reivindicar calidad y diferenciación. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, dependiente de la Junta de Castilla y León, resuelve a favor de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), por lo que se da continuidad al procedimiento, que deberá continuar ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y finalmente a la Comisión Europea, que es la que debe dar el visto bueno definitivo. El vínculo de la IGP Manzana de Soria se fundamenta en la calidad del producto atribuible directamente a los factores naturales propios de la zona geográfica delimitada.

La solicitud de registro de la Indicación Geográfica Protegida Manzana de Soria fue presentada el pasado 12 de febrero de 2026 por la Asociación para la Promoción de la Manzana de Soria y el Itacyl aprueba ahora la continuación del expediente al haber comprobado "el cumplimiento de los requisitos y condiciones" establecidos en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas.

Se abre así un plazo de dos meses de exposición pública para que pueda presentarse cualquier oposición a la solicitud.

La petición de la protección de la Manzana de Soria engloba una zona zona geográfica delimitada, que en este caso comprende la totalidad de la provincia de Soria. "El régimen térmico moderado y el crecimiento más lento del fruto, inducidos por la altitud y el balance hídrico propio de la zona, favorecen la formación de una estructura celular más densa. Este proceso fisiológico da lugar a una pulpa firme, crujiente y con baja tendencia a la harinosidad, características distintivas de la Manzana de Soria”, según destaca la solicitud presentada por la Asociación para la Promoción de la Manzana de Soria, estrechamente ligada al proyecto frutícola del Grupo Nufri en la finca La Rasa, situada en El Burgo de Osma.

La petición de la protección de Indicación Geográfica Protegida incluye que pueda utilizarse para las manzanas destinadas al consumo en fresco de las variedades Golden, Red Delicious, Gala, Scilate, Minneiska, Pinova y Fuji de la especie Malus domestica, y sus respectivos clones y mutantes que se cultiven en la zona geográfica delimitada, es decir, la provincia de Soria, y cumplan características de dureza y acidez.

La reciente obtención de la IGP para el Torrezno de Soria, a falta de las etiquetas, y la Denominación de Origen Protegida, DOP, recibida por la Mantequilla de Soria en 2014 hace de estos productos los únicos de la provincia, por ahora, con los máximos sellos de calidad, ya que el Chorizo de Soria está en proceso activo aún para lograr la IGP.