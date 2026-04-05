Los cargos políticos costaron a la Diputación de Soria 600.358 euros en 2025

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

600. 358,82 euros. Esa es la cifra de la ‘factura’ de lo que abonó el año pasado la Diputación provincial de Soria a sus 25 diputados provinciales. Prácticamente la mitad corresponde a las percepciones de los seis diputados que tienen algún tipo de liberación y el resto para los otros 19 miembros de la corporación provincial por su asistencia a Plenos, comisiones y actos.

Las cifras las ha publicado esta semana la propia Diputación provincial a través de su página web. Los datos, correspondientes a 2025, son prácticamente similares a los de 2024. Hay una pequeña rebaja de casi 10.000 euros para ser más precisos. Todas las cifras son en bruto.

Los seis diputados liberados cobraron un total de 295.700 euros que van desde los 63.700 euros que percibe el presidente, Benito Serrano a los 33.000 que tiene asignados el socialista Pepe Peñalba por el 75% de la dedicación. Todas las cifras son en bruto. Los otros 3 diputados del PP con el 100% de la liberación son los vicepresidentes María José Jiménez, José Antonio de Miguel y Enrique Rubio que cobran 53.000 euros mientras que el otro liberado del PSOE, Carlos Llorente, percibió en 2025 un total de 40.000 euros.

En conjunto, los restantes 19 diputados que forman la Diputación provincial de Soria percibieron 304.658,82 euros. Estos diputados perciben indemnizaciones por asistencia a Pleno, comisiones y actos en representación de la institución provincial, además de una pequeña dieta y una compensación por kilometraje. El diputado que más dinero percibió sin estar liberado fue el popular Daniel García, alcalde de San Esteban de Gormaz, con 33.979,27 euros mientras que la cifra más baja correspondió a Carlos Martínez, alcalde de Soria, con 7.378,49 euros.

En función de los diferentes grupos políticos, las cantidades más altas corresponden al equipo de Gobierno del PP. Sus nueve diputados no liberados percibieron el año pasado 204.665,85 euros. De media, cada diputado percibió algo más de 22.700 euros. En el caso del PSOE, los diputados no liberados sumaron la cifra de 80.042,46 euros brutos durante el pasado ejercicio lo que equivale a una media por diputado es de algo menos de 9.000 euros. Por su parte, Eduardo Álvarez, único diputado de Vox y por tanto, presente en todas las comisiones cobró el año pasado 19.950 euros, según los datos publicados por Diputación.