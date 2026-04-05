Procesión Vísperas de Luz: silencio en el Casco Viejo de Soria

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La procesión Vísperas de Luz, instituida hace 7 años, ha recorrido durante el anochecer del Sábado Santo las calles del Casco Viejo, consolidando su presencia en el itinerario de fe de la capital soriana. Este desfile procesional, que ya se ha convertido en una cita ineludible del calendario, sirve como preludio a la Resurrección de Jesús.