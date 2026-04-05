Heraldo-Diario de Soria

Procesión Vísperas de Luz: silencio en el Casco Viejo de Soria

Vísperas de la luz transita durante el anochecer del Sábado Santo sin estandartes, banda, ni pasos y en absoluto silencio

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

La procesión Vísperas de Luz, instituida hace 7 años, ha recorrido durante el anochecer del Sábado Santo las calles del Casco Viejo, consolidando su presencia en el itinerario de fe de la capital soriana. Este desfile procesional, que ya se ha convertido en una cita ineludible del calendario, sirve como preludio a la Resurrección de Jesús.

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.MonteseguroFoto

Procesión Vísperas de Luz

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.MonteseguroFoto

Procesión Vísperas de Luz

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.MonteseguroFoto

Procesión Vísperas de Luz

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.MonteseguroFoto

Procesión Vísperas de Luz

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

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Procesión Vísperas de Luz

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.MonteseguroFoto

Procesión Vísperas de Luz

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.MonteseguroFoto

Procesión Vísperas de Luz

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

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Procesión Vísperas de Luz

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

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Procesión Vísperas de Luz

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

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Procesión Vísperas de Luz

Momentos de la procesión por el Casco Viejo de Soria en su séptimo año.

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