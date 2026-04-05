Evacuada una mujer de 80 años al sufrir un síncope cerca de la Laguna Cebollera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria auxilió este sábado a una mujer de 80 años que sufrió un episodio de síncope en las inmediaciones de la Laguna Cebollera, en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia. El aviso se recibió a través del Servicio de Emergencias 1-1-2 informando de la situación, si bien no se pudo determinar con exactitud la ubicación de la mujer por problemas de comunicación con el alertante, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Tras ello se activó un dispositivo de búsqueda, con varias patrullas que iniciaron la localización de la mujer en un entorno natural con limitaciones de acceso.

Más tarde, los agentes lograron localizar a la afectada, quien se encontraba consciente, aunque presentaba mareos al intentar incorporarse. Los efectivos permanecieron en todo momento a su lado, prestándole una primera atención y garantizando su seguridad hasta la llegada de asistencia sanitaria.

Dada la imposibilidad de acceso directo de la ambulancia hasta el punto exacto, la Central y los agentes que se encontraban en el lugar coordinaron con el 1-1-2 el traslado de los servicios sanitarios hasta el aparcamiento más cercano, organizando posteriormente el acceso hasta la víctima.

Finalmente, a las 17.18 horas, los efectivos de la Guardia Civil, con el apoyo del personal sanitario, procedieron a la evacuación de la mujer hasta la ambulancia, siendo trasladada posteriormente al Hospital de Soria para su valoración médica.