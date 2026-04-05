Intenso concierto de Soleá Morente en Soria

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El ciclo Transfusión Flamenca ha arrancado este domingo 5 de abril con la actuación de Soleá Morente en la plaza Mariano Granados de Soria, un concierto intenso y muy aplaudido. La cita, programada para las 13.00 horas con acceso gratuito, ha permitido disfrutar de una de las voces más singulares del panorama actual. En este directo, la artista ha fusionado la raíz del flamenco con matices de pop, rock y electrónica en un formato innovador donde ha estado acompañada por un DJ.