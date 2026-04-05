Heraldo-Diario de Soria

Intenso concierto de Soleá Morente en Soria

La artista más singular del panorama actual presenta su mezcla de géneros entre flamenco y electrónica en una actuación que abre el ciclo Transfusión Flamenca

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El ciclo Transfusión Flamenca ha arrancado este domingo 5 de abril con la actuación de Soleá Morente en la plaza Mariano Granados de Soria, un concierto intenso y muy aplaudido. La cita, programada para las 13.00 horas con acceso gratuito, ha permitido disfrutar de una de las voces más singulares del panorama actual. En este directo, la artista ha fusionado la raíz del flamenco con matices de pop, rock y electrónica en un formato innovador donde ha estado acompañada por un DJ.

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.MonteseguroFoto

Soleá Morente en Soria

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.

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Soleá Morente en Soria

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.

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Soleá Morente en Soria

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.

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Soleá Morente en Soria

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.

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Soleá Morente en Soria

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Soleá Morente en Soria

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.

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Soleá Morente en Soria

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.MonteseguroFoto

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Soleá Morente en Soria

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Soleá Morente en Soria

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.

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Soleá Morente en Soria

La artista ha sido la encargada de inaugurar el ciclo Transfusión Flamenca.

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Soleá Morente en Soria

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Soleá Morente en Soria

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Soleá Morente en Soria

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Soleá Morente en Soria

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Soleá Morente en Soria

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