Muñoz llama "farisea" a Izquierdo y acusa al PP de que Diputación solo da 120 carteles para la Semana Santa de Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha respondido este martes a la portavoz popular, Belén Izquierdo, tras criticar esta el recorte de 30.000 euros a la Junta de Cofradías en Semana Santa. Muñoz ha señalado que "Siempre hemos entendido en el Ayuntamiento de Soria lo que es la Semana Santa en su dinámica generadora, y tanto es así que existe ese compromiso desde hace años con la Junta General de Cofradías".

"Yo sí le diría a la portavoz del Grupo Popular, y una vez terminada la Semana Santa, que hay que ser un poco farisea para hacer estas declaraciones, de dónde venimos y lo que ella representa como partido", ha reseñado.

Ha recordado que el Ayuntamiento de Soria, en la época del PP, "tenía un convenio de 3.500 euros que se sube hace apenas 4 años a 15.000, es decir, se multiplica por cuatro prácticamente, y ese es el convenio estándar que tenemos con la Junta de Cofradías",

Ha abundando en que "llegamos a un acuerdo con la Junta de Cofradías durante los últimos tres años para elevar ese convenio en 30.000 euros, y dejarlo en 45.000 de manera excepcional porque quería presentar a la Junta de Castilla y León un informe para ser Fiesta de Interés Turístico Nacional, y esto supone una serie de compromisos económicos".

El Ayuntamiento, según Muñoz, lo entendió, "y les dijimos que elevamos durante dos años el convenio de 15.000 a 45.000 euros. Pero eso ya ha acabado, esos dos años ya han pasado, hemos abonado los 45.000 euros y lo que se hace ahora es volver al original, que es mucho más de lo que se daba antes".

A Muñoz lo que le parece "sorprendente" es que "si es tanto de dinamización económica, hemos dicho que es importante que las otras administraciones que dependen de las tradiciones, de la cultura, el turismo y la dinamización económica, también pongan su parte correspondiente".

Javier Muñoz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Soria.J.A.C.

En este sentido, ha criticado a la Diputación, "porque por ejemplo, le da a la Junta de Cofradías 120 carteles, es decir, la señora Belén Izquierdo lo que puede hacer a través de su compañero Saturnino de Gregorio, es ir a Diputación y a ver si aumentamos la cifra, porque a día de hoy lo que dan son 120 carteles de imprenta, es decir, cero euros, y la Junta de Castilla y León con un presupuesto de 15.000 millones de euros da 2.000 euros menos que este Ayuntamiento de Soria, apenas 13.000 euros. Lo que tiene que hace Izquierdo es llamar a la puerta de quien tiene las competencias, y no a quien ya hace un esfuerzo", ha finalizado.