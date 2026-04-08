El PP de Soria critica al PSOE por incumplir el objetivo de déficit en el Ayuntamiento

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La oposición del Ayuntamiento de Soria, PP y Vox, no comparten las declaraciones del concejal de Hacienda, Javier Muñoz, sobre la liquidación de 2025. Aunque en el caso del PP explican que habrá que analizar a fondo la documentación, ambos partidos critican el grado de ejecución, lo que consideran «triunfalismo» en los números por parte del representante socialista, y se agarran sobre todo a los casi 600.000 euros de déficit que exigirán al Ayuntamiento un plan económico-financiero, que exigirá ajustarse al gasto previsto para las inversiones.

Muñoz exhibió el resultado de una deuda con los bancos de 21,2 millones de euros «en mínimos». La portavoz del PP, Belén Izquierdo, a falta de un análisis más profundo, criticó que se haya incumplido el objetivo del déficit y que «la liquidación no refleja lo que dice el PP, que hay un grado de ejecución bajísimo».

Además, apostilló que «lo gastado y lo efectivamente cobrado arrojan un déficit de 3 millones de euros». Del mismo modo, acusó también a los socialistas de «desidia» por el citado grado de ejecución

«La contabilidad pública da para muchas interpretaciones», abundó. «Me preocupa mucho lo que está pasando en el Ayuntamiento de Soria. Al fin y al cabo, yo puedo poner en el presupuesto 80 millones de euros y luego no lo hago. Yo quiero hechos y gestión».

Vox fue más allá y directamente afirmó que «las cuentas pasan a estar tuteladas por la Junta». La concejal del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Soria, Sara López, criticó la «complacencia» del equipo de gobierno socialista y las declaraciones «triunfalistas» de su concejal Javier Muñoz, al que acusan de «ocultar» la realidad económica municipal.

López aseguró que lejos de la imagen de solvencia que intenta proyectar el equipo de gobierno socialista: «el Ayuntamiento de Soria vive por encima de sus posibilidades reales de ingresos» y resumió así la liquidación del presupuesto de 2025: «Es el vivo reflejo de su modelo económico: suben los impuestos, ejecutan menos de lo que prometen, tienen facturas fuera de presupuesto y, aun así, nos llevan al déficit».

La edil afirmó que, según el informe de Intervención, el Ayuntamiento cerró 2025 con un déficit consolidado de 595.408,13 euros, por lo que incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y, como consecuencia, «pasa a estar formalmente intervenido por la administración autonómica». López explicó que tal y como recoge el artículo 20.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF), «el incumplimiento del objetivo de déficit cero, implica para el Consistorio la pérdida de su mayoría de edad financiera».

«Carlos Martínez se va, pero nos deja una deuda creciente y un déficit que nos obliga a estar bajo la lupa del órgano de tutela financiera, porque, a pesar de ese ahorro neto del que presumen, no pueden concertar ni una sola operación de crédito a largo plazo sin que la Junta les dé permiso», apuntó López.

Asimismo, explicó que por el incumplimiento de estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento deberá aprobar un plan económico-financiero en el que se analice por qué se incumplió el objetivo, previsiones de ingresos y gastos, medidas de corrección, calendario de aplicación, etc. «Esperamos con interés ese plan para ver por dónde piensa empezar a ahorrar su sustituto», comentó la edil de la formación de Abascal.

También se refirió al capítulo 6 de inversiones reales hablando de su «ínfima ejecución». «De los 32,1 millones presupuestados, el equipo de gobierno solo ha sido capaz de ejecutar 10,1 millones, lo que representa apenas el 31% de lo prometido», y al concejal de Hacienda le espetó: «Vender grandes proyectos en los presupuestos para luego no ejecutarlos ni en una tercera parte no es gestión, es propaganda electoral».

López calificó como especialmente grave la falta de ejecución en el caso de la ayuda a domicilio. «De los 2.750.000 euros destinados a la ayuda a domicilio, se han quedado sin ejecutar 694.744,63 euros, es decir, un 25%. Cuando nosotros presentamos un presupuesto alternativo, ustedes nos acusaron de antisociales porque contemplábamos una partida menor que la suya para este concepto, pero ahora se ha visto claramente que nuestra propuesta era mucho más ajustada a la realidad».

También cargó contra la gestión de recursos humanos del equipo de gobierno y alertó sobre el aumento de la deuda del Ayuntamiento, que alcanza un capital vivo de más de 21 millones de euros a finales de 2025. López advierte de que la previsión es que la deuda ascienda a 23,2 millones en 2026, debido a las obligaciones de 2,2 millones de euros contraídas con el IDAE para la sustitución de luminarias en la ciudad. Criticó finalmente la existencia de algunas facturas.