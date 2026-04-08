Alumnas de STEM Talent Girl participan en una yincana ambiental en el campus para conocer los retos ecológicos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las alumnas del programa STEM Talent Girl en Soria participaron en una yincana ambiental celebrada en el campus de Soria de la Universidad de Valladolid, donde realizaron diferentes pruebas y dinámicas orientadas a identificar problemas medioambientales y proponer soluciones sostenibles.

Durante la actividad, las estudiantes trabajaron de forma práctica conceptos relacionados con los ecosistemas, su funcionamiento y su importancia para el equilibrio natural, lo que les permitió conocer de primera mano algunos de los principales retos ecológicos de la provincia.

La iniciativa fue diseñada y desarrollada por doctorandas del campus soriano, que guiaron a las participantes a lo largo de la jornada en un enfoque basado en el aprendizaje aplicado y la experimentación.

Asimismo, la yincana fomentó el pensamiento crítico y la creatividad, al implicar a las alumnas en la resolución de problemas reales del entorno, reforzando competencias vinculadas a la innovación.

En el ámbito autonómico, el programa STEM Talent Girl, impulsado por la Junta de Castilla y León, promueve vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes mediante un acompañamiento formativo desde etapas tempranas hasta su incorporación al ámbito profesional.

Con este tipo de actividades, el programa acerca a las estudiantes a la ciencia y la tecnología desde una perspectiva práctica, destacando su papel en la búsqueda de soluciones a los desafíos actuales.