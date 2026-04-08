Alumnas de STEM Talent Girl participan en una yincana ambiental en el campus para conocer los retos ecológicos
La actividad, organizada en la Universidad de Valladolid, acercó a las estudiantes al funcionamiento de los ecosistemas y a la búsqueda de soluciones sostenibles
Las alumnas del programa STEM Talent Girl en Soria participaron en una yincana ambiental celebrada en el campus de Soria de la Universidad de Valladolid, donde realizaron diferentes pruebas y dinámicas orientadas a identificar problemas medioambientales y proponer soluciones sostenibles.
Durante la actividad, las estudiantes trabajaron de forma práctica conceptos relacionados con los ecosistemas, su funcionamiento y su importancia para el equilibrio natural, lo que les permitió conocer de primera mano algunos de los principales retos ecológicos de la provincia.
La iniciativa fue diseñada y desarrollada por doctorandas del campus soriano, que guiaron a las participantes a lo largo de la jornada en un enfoque basado en el aprendizaje aplicado y la experimentación.
Asimismo, la yincana fomentó el pensamiento crítico y la creatividad, al implicar a las alumnas en la resolución de problemas reales del entorno, reforzando competencias vinculadas a la innovación.
En el ámbito autonómico, el programa STEM Talent Girl, impulsado por la Junta de Castilla y León, promueve vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes mediante un acompañamiento formativo desde etapas tempranas hasta su incorporación al ámbito profesional.
Con este tipo de actividades, el programa acerca a las estudiantes a la ciencia y la tecnología desde una perspectiva práctica, destacando su papel en la búsqueda de soluciones a los desafíos actuales.