Despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Soria

El despliegue consiste en demostración de medios y exposición en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Vehículos ligeros, autobombas de lucha contra incendios forestales, embarcación de rescate acuático, motos de la Policía Militar... La plaza Mayor de Soria acogió ayer todo un despliegue de medios de la Unidad Militar de Emergencias, UME, y lo más divertido, todo el que quiso pudo subirse y comprobar en primera persona cómo funcionan. También pudieron equiparse con un chaleco y casco contraincendios y apagar las llamas simuladas, además de presenciar una exhibición canina dinámica del equipo de perros de búsqueda y rescate.

La UME organizó una serie de actividades que comenzaron con la exhibición de medios y vehículos que utilizan en sus intervenciones, concluyendo con un arriado de Bandera. Aunque de interés para todos los ciudadanos, fueron especialmente los más pequeños quienes disfrutaron de la posibilidad de acercarse a los medios de la Unidad.

Posteriormente, en la sala de conferencias del centro cultural Palacio de la Audiencia se impartió una charla sobre la Unidad, impartida por un oficial del Cuartel General de la UME, que tiene sus instalaciones en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, y a continuación se inauguró la exposición Somos soldados, que permanecerá en la capital hasta el 26 de abril, según informó la Subdelegación de Defensa en Soria.

La muestra, propiedad de la UME, incluye fotografías, maquetas y diverso equipamiento, y ofrece un recorrido por las actuaciones más habituales de la Unidad en sus 20 años.