Gamesa iniciará su nuevo prototipo en mayo que permitirá impulsar la planta

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La multinacional Siemens Gamesa arrancará por fin en mayo en la planta de Ágreda con su nuevo prototipo para potente máquina SG 7.0, que sustituirá a la fallida 5X y en la que pone todas sus esperanzas para recuperar su posición en el mercado de la eólica terrestre y con ello impulsar la firma de nuevo y salir de los ajustes laborales en los que lleva inmersa desde el año pasado.

La actividad se definió en el programa previsto para el periodo de duración del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta mayo de 2027, de modo que no habrá cambios para la plantilla de la fábrica de Ágreda.

Se trata de un trabajo muy específico que se prolongará hasta el mes de septiembre, y en el que se ensamblarán tres nacelles distintas. Pruebas para sacar por fin adelante la nueva turbina para su SG 7.0, la antigua 5X, que producirá 7MW, con capacidad para generar energía para unos 7.000 hogares, la más potente que tiene la multinacional.

Así, la planta agredeña irá recibiendo a partir de mayo las diferentes piezas para ensamblar las nacelles que esperan se conviertan en el revulsivo que necesita Siemens Gamesa para ‘respirar’ y empezar a comercializar su potente SG 7.0.

Una vez que entre en la fábrica de Ágreda se trabajará para ver si es óptimo y en caso de ser así, comenzar su producción a mayor escala, según el plan de la dirección de la planta de Siemens Gamesa en el que está depositada toda la esperanza para futuras cargas de trabajo.

Mientras tanto Ágreda sigue con el primer contrato que incluye la renovada máquina 4X, denominada ahora SG 5.0 por su potencia de en torno a 5MW, uno de los dos modelos junto con el 5X con problemas con las turbinas que resultaron en unas pérdidas para la compañía de más de 1.700 millones. Un pedido para el parque eólico de Labraza, en Álava que contará con ocho aerogeneradores Siemens Gamesa del modelo SG 5.0-145 (2.0) de 5 MW, el antiguo 4X y que una vez esté en marcha tendrá una potencia de 40 MW.

Cabe recordar que las pérdidas de la multinacional le llevaron a realizar ajustes en sus plantillas, ya que el pasado mes de julio la dirección culminó la aplicación del expediente de regulación de empleo planteado en mayo para la planta de Ágreda, un ERE que afectó a 64 trabajadores y que se solapó con un ERTE -que afecta actualmente a los 180 empleados restantes-, planteado en un principio hasta mayo de 2027. Aunque cada departamento se está organizando de manera independiente, la mayor parte de la plantilla está dividida en grupos y regula por semanas alternas.

En cuanto a los despidos (en un principio estaban previstos 70), una treintena fueron prejubilaciones de entre 55 a 60 años, ocho fueron jubilaciones anticipadas, cinco salieron voluntarios, y el resto, obligados. Para todos ellos, excepto para las prejubilaciones, 45 días de indemnización por año trabajado sin límite de mensualidades, y una indemnización mínima y lineal por año completo trabajado.

Así con todo, la empresa tiene puesta su esperanza en el prototipo de la nueva nacelle para el modelo 5X, que se denominará 7.0. Pero luego hay que esperar a que haya compradores y contratos, ya que los encargos de fabricación se realizarán en la factoría agredeña, ya que es la única en la que se ensamblan nacelles onshore de Siemens Gamesa en toda Europa, lo que da idea de su peso en el sector. De hecho, en su momento ratificaron desde la multinacional que “la planta de Ágreda es y seguirá siendo un centro de producción importante para nuestro negocio de eólica terrestre, ya que es la única planta de nacelles onshore de Siemens Gamesa en Europa».