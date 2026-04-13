De Gregorio traslada el "apoyo total y absoluto" de la Junta a Huf, "tanto a la empresa como a los trabajadores"

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León traslada su "apoyo total y absoluto" a Huf España para que no se produzca un trasvase de producción a otras plantas desde la fábrica de la localidad soriana de El Burgo de Osma. "El viceconsejero de la Junta, el alcalde de Burgo de Osma y yo hemos tenido videoconferencias con la empresa, le hemos trasladado totalmente nuestro apoyo, tanto a la empresa como a los trabajadores", destacó la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, quien avanzó que este jueves 16 de abril tienen previsto mantener una reunión con los empresarios y posteriormente con la plantilla.

"Cualquier tipo de iniciativa que el sector empresarial necesite, como mejora de eficacia energética o como mejora de competitividad, la Junta de Castilla y León ha demostrado desde el primer momento que ahí estará intentando ayudar dentro de sus líneas de ayuda", insistió la delegada, poniendo de manifiesto que se trata de una empresa muy importante para la comarca burgense. No en vano, son más de 300 personas las que trabajan en la factoría, que ahora se ven amenazadas por los despidos, ante la decisión anunciada por el nuevo accionista de prescindir de una veintena de personas, además de la amenaza de un ERTE ya en el mes de mayo.

En la concentración convocada el sábado por UGT y CCOO en El Burgo de Osma, los sindicatos reclamaron a la Junta actuar “con firmeza”.

De Gregorio explicó que la propiedad de Huf realizó "diferentes propuestas" en la reunión por videoconferencia, y también la Junta hizo las suyas. "Esperemos que ahora escuchen a la ciudadanía, y a nosotros, que desde el primer momento vamos a estar apoyando cualquier tipo de ayuda que nos necesiten", reiteró.

"Lo que queremos es que esa empresa se quede, igual que Ondara, Tableros Losán, Gamesa...", afirmó, haciendo un repaso de la situación crítica por la que está pasando la industria en la provincia.

Respecto a Tableros Losán, la delegada recordó que la Junta ayudó con dos millones de euros y "los sueldos se cobraron". "No nos gustaría que entraran en concurso de acreedores, la Junta de Castilla y León está trabajando también con el Gobierno de España, con los bancos, y es una decisión que depende de la empresa y del sector bancario", matizó, resaltando que "el Gobierno de Galicia y el de Castilla y León están de la mano y estamos trabajando de manera conjunta con el Gobierno de España" para que se produzca una solución satisfactoria que permita la continuidad de la actividad y por lo tanto de los puestos de trabajo.

En cuanto a Ondara, lo que dijo De Gregorio es que solicitó apoyo a través del ICE, "se concedió esa ayuda", pero siguen "a expensas del sector empresarial y las decisiones que pueda tomar".