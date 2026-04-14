Más de 3.300 sorianos ya lo cobran: quién puede pedir el Ingreso Mínimo Vital en 2026

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Un aliado para combatir la vulnerabilidad económica en este 2026 es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación esencial que alcanza a 968 hogares y 3.309 personas en marzo, según datos recientes en la provincia de Soria. En una provincia como Soria, con un fuerte carácter rural y afectada por la despoblación, el IMV es vital para familias monoparentales y desempleados. La Seguridad Social confirma que para poder tener esta prestación hay que cumplir varios requisitos, como residir en España de manera continuada durante un año y tener determinados ingresos máximos.

Esta ayuda no contributiva de la Seguridad Social, revalorizada un 11,4% este año, cubre la brecha entre los ingresos reales y la renta garantizada mínima, que parte de 733,6 euros mensuales para un adulto solo.

Requisitos básicos de elegibilidad

Entre los requisitos para poder acceder al IMV en Soria en 2026 se encuentra, por ejemplo, el hecho de que la unidad de convivencia debe residir legal y efectivamente en España al menos un año ininterrumpido, con excepciones para víctimas de violencia de género, trata de personas o menores en protección.

La convivencia debe estabilizarse seis meses antes de la solicitud; para solteros mayores de 30 años, se exige independencia de un año, y para menores de 30, dos años, salvo casos de sinhogar o huérfanos. Otros requisitos comprenden que el titular solicitante debe tener entre 23 y 65 años, o desde 18 si hay menores a cargo, emancipados o en acogida.

Condiciones económicas y patrimoniales

El criterio principal para disfrutar del IMV es encontrarse en una situación vulnerable. Los ingresos medios mensuales de la unidad no pueden superar la renta garantizada, como 733,6 euros para una persona sola, 954,1 euros para dos adultos o 1.174,2 euros para dos adultos más un menor.

El patrimonio neto, excluyendo la vivienda habitual, no debe exceder tres veces la renta anual garantizada, por ejemplo, unos 20.353 euros para una persona sola. Para el cómputo, se valoran todas las rentas de los miembros, y el pago cubre la diferencia si supera 10 euros al mes; es compatible con empleos bajos, pero no con pensiones contributivas.

Casos especiales y prioridades en Soria

Para obtener el IMV, se priorizan las familias monoparentales, numerosas o con discapacidades (aumento del 22% si es igual o superior al 65%), además del complemento por infancia para menores. En Soria, los extranjeros representan alrededor del 33% de beneficiarios en 2026, aunque los españoles siguen siendo mayoría con cerca del 70%.

Las personas desempleadas que quieran solicitar el IMV deben, previamente, registrarse como demandantes de empleo y agotar otras ayudas previas; las víctimas de violencia de género o trata quedan exentas del requisito de residencia e independencia. Estos criterios hacen que el IMV sea accesible para sorianos en zonas rurales con alto riesgo de exclusión.

Proceso de solicitud paso a paso

Vamos a indicarte cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital para que no tengas dudas, de una manera clara y sencilla.

Inicia en el portal Import@ss o Sede Electrónica de la Seguridad Social con Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, usando el formulario SolicitudIMV actualizado a abril 2026.

Todos los mayores de edad firman, adjuntando DNI, certificado de empadronamiento, las declaraciones de rentas y patrimonio, más certificado de servicios sociales disponible en el CAISS de Soria.

Se puede solicitar de manera presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) del INSS en Soria o por correo a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Soria, Calle San Benito, 17, código postal 42001

La resolución llega de 3 a 6 meses, con simulador oficial para comprobar elegibilidad en este enlace. En febrero, Soria recibió 352.867 euros mensuales, con 364,6 euros por hogar en promedio.

Cuantías aproximadas y consejos finales

Para una persona sola, la renta garantizada es de 733,6 euros al mes con un patrimonio máximo aproximado de 20.353 euros anuales; dos adultos, 954,1 euros; y con hijos, asciende progresivamente hasta 1.776 euros en monoparentales con cuatro menores.

Verifica actualizaciones en la página seg-social.es y contacta con los servicios sociales locales en Soria para asesoramiento personalizado, maximizando así el impacto en tu declaración.