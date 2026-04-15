Premios para La Lobita y La Loba: Soria aúlla al cielo en el Salón Gourmets

Diego Muñoz y Elena Lucas (La Lobita), Ana Carazo (La Loba) y el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, en el Salón Gourmets .DIPUTACIÓN DE SORIA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria aúlla al cielo en el Salón Gourmets. Dos mujeres rurales al frente del restaurante La Lobita y la bodega La Loba suman ya el reconocimiento de la gran cita gastronómica que se desarrolla en Madrid. El restaurante La Lobita, situado en la localidad soriana de Navaleno, y la enóloga Ana Carazo, de la bodega La Loba de Matanza de Soria, han sido reconocidos a nivel nacional.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha asistido a la tercera jornada de la 39 edición del Salón Gourmets, donde ha acompañado a Ana Carazo y a Elena Lucas, propietaria de La Lobita, en el acto de entrega de premios de la Revista Club de Gourmets y de la 41 Guía de Vinos Gourmets 2026, informa Europa Press.

Estos galardones reconocen la labor de los profesionales del sector hostelero y vitivinícola español y sitúan, un año más, a la provincia de Soria entre los referentes de calidad gastronómica a nivel nacional.

Durante estos días, lectores y periodistas especializados participan en la elección de los 'Mejores de España', para distinguir a bodegas, enólogos, bodegueros, restaurantes e instituciones que han destacado por su dedicación gastronómica en todo el panorama nacional. En este contexto, la provincia de Soria ha estado representada por dos profesionales que reflejan el talento, el esfuerzo y la excelencia del sector agroalimentario soriano.

Elena Lucas y Diego Muñoz, chef y sumiller del Restaurante La Lobita, en Navaleno, han sido reconocidos con el premio a Mejor Restaurante dentro de la Revista Club de Gourmets 2026. El galardón pone en valor una trayectoria consolidada basada en la defensa del producto local, la micología y la innovación culinaria desde el medio rural. La Lobita se ha convertido en un referente gastronómico nacional, para proyectar la imagen de la provincia de Soria como destino culinario de primer nivel.

Mejor enóloga 2026

Asimismo, Ana Carazo ha recibido el reconocimiento a Mejor Enóloga 2026 otorgado por la 41 Guía de Vinos Gourmets 2026. Este premio reconoce su trabajo al frente de un proyecto vitivinícola que apuesta por la personalidad del territorio, la recuperación de viñedos y la elaboración de vinos con identidad propia. La distinción refuerza el posicionamiento de la provincia dentro del mapa vitivinícola nacional y evidencia el potencial de la Ribera del Duero soriana como zona emergente de gran calidad.

El presidente de la Diputación ha felicitado personalmente a las premiadas y ha subrayado el orgullo que suponen estos reconocimientos para toda la provincia, ya que "estos premios demuestran que Soria cuenta con profesionales de primer nivel que están llevando el nombre de nuestra tierra a lo más alto. Elena Lucas, Diego Muñoz y Ana Carazo representan el talento, la dedicación y la excelencia del sector gastronómico y vitivinícola soriano". Asimismo, ha destacado que "desde la Diputación se apuesta firmemente por el sector agroalimentario porque es una de las grandes fortalezas de la provincia y una oportunidad real de desarrollo económico y fijación de población".

La presencia de la Diputación en el Salón Gourmets responde al objetivo de apoyar y promocionar el sector gastronómico soriano en todos sus ámbitos. La institución provincial acompaña a las 21 empresas que participan este año en la feria, que se celebra en Madrid del 13 al 16 de abril y que está consolidada como uno de los principales escaparates nacionales e internacionales del sector agroalimentario.