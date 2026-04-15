El pueblo de Soria que también ofrecía casa y trabajo... y fracasó en el intento

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Soria busca fórmulas para dejar de ser uno de los territorios más golpeados por la despoblación en España; una de ellas son los pueblos que ofrecen casa y trabajo a aquellas familias que decidan mudarse, como es el reciente caso de Arenillas. Este proyecto, aunque bienintencionado, no siempre sale bien. Fue lo que ocurrió, precisamente, en Beratón: una pareja aceptó la propuesta municipal para instalarse en el pueblo, pero terminó abandonándolo meses después porque, al final, la vida era más dura de lo que ellos habían pensado en un momento.

Un cuento sin final feliz

Beratón, con apenas 38 vecinos censados, lanzó una oferta para atraer nuevos pobladores y sostener el único bar del municipio, un servicio clave en pueblos pequeños porque funciona como punto de encuentro, motor social y, en muchos casos, último bastión de vida comunitaria. La propuesta incluía una vivienda rehabilitada y facilidades para hacerse cargo del establecimiento, en un intento de fijar población y evitar que el pueblo siguiera vaciándose.

El pueblo de Beratón no llega a los 40 habitantes, por lo que, para incentivar la migración, lanzó una oferta para nuevos habitantes y sostener de paso el único bar del municipio. La propuesta incluía una vivienda rehabilitada y facilidades para hacerse cargo del bar en un intento de fijar población. Había que evitar que el pueblo siguiera vaciándose.

La iniciativa despertó interés desde el principio. En un contexto en el que la España rural busca fórmulas urgentes para ganar vecinos, la combinación de vivienda gratuita y trabajo parecía, al menos sobre el papel, una solución atractiva. Sin embargo, la realidad fue menos amable. La familia que llegó al municipio no resistió mucho tiempo.

Según distintas informaciones publicadas en medios nacionales, la principal razón fue la climatología: en Beratón, situado a gran altitud y en una zona especialmente fría del Moncayo, los meses de invierno son muy duros y la actividad económica cae con fuerza.

El resultado de la iniciativa puede ser muy valioso como lección para otros municipios que quieran repetir la acción, como por ejemplo el actual caso de Arenillas, que ya ha recibido más de 8.000 solicitudes. No basta con ofrecer casa y trabajo: es necesario un proyecto de arraigo real, servicios básicos, un entorno social que acoja y condiciones mínimas para que la vida sea sostenible durante todo el año. No todo es material: además de la casa y el trabajo, son importantes otras cosas: la adaptación al clima, la vida social y emocional…

Además, el caso encaja con una tendencia más amplia en Soria: la provincia ha visto cómo distintos pueblos han recurrido a fórmulas similares para frenar la despoblación, desde la cesión de vivienda hasta la oferta de empleo ligado al bar local o al mantenimiento municipal. Arenillas, como hemos comentado antes, ha vuelto a plantear una oferta de casa gratuita y trabajo para una familia con hijos, con transporte escolar incluido y viviendas rehabilitadas por el ayuntamiento y la asociación cultural local. Pero esa es otra historia: la de un intento más reciente que, de momento, sigue abierto y aún no puede valorarse como fracaso.

El caso de Beratón, en cambio, ya forma parte de la lista de advertencias. En la lucha contra la despoblación, no hay soluciones mágicas. A veces, la clave no está en atraer gente a cualquier precio, sino en conseguir que quienes lleguen puedan, y sobre todo quieran, quedarse de verdad.