La escultura de Antonio Machado en Soria deja un espacio abierto que el visitante ocupa para completar la escenaMARIO TEJEDOR

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Muchas escenas parecen cerradas y, sin embargo, siguen esperando. En Soria sucede con una escultura que, a simple vista, representa a Antonio Machado sentado con serenidad. La clave aparece cuando uno se detiene un segundo más de lo habitual. Algo falta. Y ese vacío tiene sentido.

La obra se inspira en la conocida fotografía de la boda de Antonio Machado con Leonor Izquierdo. A partir de ese instante congelado, el escultor Ricardo González plantea una operación tan sencilla como eficaz: separar a los protagonistas y dejar un espacio abierto.

Ese hueco se convierte en el centro de la propuesta. La escultura deja de funcionar como representación cerrada para transformarse en una escena disponible. El visitante ocupa el lugar que falta y activa la imagen original desde el presente.

Estas intervenciones responden a una idea clara: generar interacción directa y convertir el recorrido urbano en una experiencia participativa.

Antonio Machado y Soria

La relación entre Antonio Machado y Soria explica la potencia de esta propuesta. El poeta llega en 1907 como profesor y encuentra en la ciudad un espacio vital y literario decisivo. Allí escribe buena parte de Campos de Castilla, construye su vida junto a Leonor y fija una memoria que atraviesa toda su obra.

Ese vínculo convierte la escultura en algo más que un homenaje. La escena remite a una historia concreta, a un momento íntimo que forma parte del imaginario cultural español.

Esa historia, además, se despliega físicamente por la ciudad. La estatua de Machado se ubicó inicialmente frente al instituto que hoy lleva su nombre, desde donde pasó al entorno del Parador en un intento de redistribuir estos hitos culturales. El regreso a su lugar original llegó tras la reacción de los vecinos, que ya la habían incorporado a su vida cotidiana. Por su parte, la figura de Leonor Izquierdo se sitúa junto a la iglesia de La Mayor, el mismo espacio donde se celebró la boda.

La figura de Leonor Izquierdo mantiene la escena incompleta hasta que alguien ocupa el lugar de MachadoMARIO TEJEDOR

Cuando el visitante se sienta, entra en ese relato. La acción resulta sencilla, aunque carga con una dimensión simbólica poderosa: compartir espacio con el poeta dentro de su propio contexto.

En la práctica, algunos visitantes colocan las manos sobre los hombros de Antonio Machado, replicando el gesto de Leonor Izquierdo en la fotografía original; otros ocupan la silla vacía del poeta y se retratan junto a Leonor, situada detrás. La escena se reconstruye una y otra vez, siempre distinta, pero reconocible.

La propuesta plantea un cambio claro en la forma de entender el arte público. La escultura deja de ser un objeto para observar y pasa a convertirse en un espacio que se utiliza.

Cada persona genera una imagen distinta y la obra se renueva con cada interacción y mantiene su sentido precisamente en esa variación constante.