Borobia avanza en la instalación del planetario con la licitación del sistema de proyección

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Borobia dio un nuevo paso en la puesta en marcha de su planetario con la licitación del sistema de proyección del futuro espacio, una actuación clave dentro del proyecto de ampliación del Observatorio Astronómico El Castillo.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, visitó este viernes la localidad para comprobar el estado de las obras junto al alcalde, José Javier Gómez Pardo, y constató el avance de una infraestructura llamada a reforzar la oferta científica, educativa y turística del Moncayo Sur.

El contrato licitado por el Ayuntamiento, por un importe de 118.000 euros, permitirá dotar al planetario de un sistema de proyección 4K para cine inmersivo de 360 grados en una cúpula de 9,5 metros, así como de sonido envolvente y equipamiento tecnológico específico. La instalación contará con 60 butacas.

El proyecto se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) ‘Borobia, Cielo y Naturaleza’, financiado con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ampliación del observatorio contempla una inversión de más de 640.000 euros para el edificio y otras partidas para su equipamiento, informa Ical.

Las obras, ejecutadas en distintas fases con la participación de TRAGSA, avanzan según lo previsto con el objetivo de consolidar a Borobia como referente del astroturismo en la provincia.

Interior del planetario en la zona que está en obras.HDS

La localidad cuenta con la certificación de Municipio Starlight desde 2022 y se sitúa en una posición estratégica ante los próximos eclipses solares que se producirán entre 2026 y 2028, lo que anticipa la llegada de visitantes y refuerza el papel del futuro planetario como motor de desarrollo turístico y económico en el medio rural.