Soria vibra al son de 300 jóvenes músicos en el V Encuentro de Bandas Elementales

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Las calles de la capital soriana se han llenado este sábado de melodía y juventud. La jornada comenzó con el esperado pasacalles, que partió desde la Plaza Mayor, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar del talento de estos músicos de niveles iniciales. El desfile sirvió como preludio al plato fuerte del día: el macroconcierto de clausura en el Alto de la Dehesa.