Soria vibra al son de 300 jóvenes músicos en el V Encuentro de Bandas Elementales

300 jóvenes músicos armonizan el centro de Soria. MonteseguroFoto
V Encuentro de Bandas Elementales
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