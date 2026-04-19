Heraldo-Diario de Soria

Soria vibra al son de 300 jóvenes músicos en el V Encuentro de Bandas Elementales

El evento organizado por el Conservatorio Oreste Camarca ha logrado reunir a cerca de 300 alumnos procedentes de diversos centros de la comunidad

300 jóvenes músicos armonizan el centro de Soria.

300 jóvenes músicos armonizan el centro de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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Las calles de la capital soriana se han llenado este sábado de melodía y juventud. La jornada comenzó con el esperado pasacalles, que partió desde la Plaza Mayor, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar del talento de estos músicos de niveles iniciales. El desfile sirvió como preludio al plato fuerte del día: el macroconcierto de clausura en el Alto de la Dehesa.

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V Encuentro de Bandas Elementales

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