Heraldo-Diario de Soria

Inmigración

CCOO aplaude la regularización de inmigrantes y dice que fijará población en pueblos pequeños

El sindicato señala que permitirá mantener servicios básicos como las escuelas rurales

Proceso de regularización de inmigrantes en el Ayuntamiento de Soria.

Proceso de regularización de inmigrantes en el Ayuntamiento de Soria.MONTESEGUROFOTO

Publicado por
Víctor F. Moreno
Soria

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CCOO Soria aplaude la regularización de extranjeros y considera que fijará población en municipios pequeños y mantendrá servicios básicos como escuelas rurales. Precisamente, este lunes se ha iniciado la tramitación presencial de la regularización de migrantes y el pasado jueves 16 de abril comenzó la telemática, un proceso extraordinario al que podrán acogerse entre 1.200 y 1.500 personas, según las estimaciones del sindicato, aunque el PP eleva la cifra a 2.000.

Para CCOO, este proceso permitirá reconocer derechos y ofrecer estabilidad a personas que ya forman parte del tejido social y laboral de la provincia.

Considera la secretaria general María Enciso que este decreto va a ser "clave" para el futuro del mercado de trabajo de Soria, ya que la aportación de este colectivo permitirá “corregir la falta de mano de obra que afecta a muchos sectores y empresas de hostelería, transporte, cuidados y el agrario, porque son donde más contrataciones se pueden producir".

La sindicalista también ha hecho alusión a otra de las consecuencias de esta regularización y es que “sacará a flote mucha de la economía sumergida y elevará las cotizaciones sociales para fortalecer las arcas de la Seguridad Social”. Por ello, desde CCOO se hace un llamamiento a las administraciones, para que esos mayores fondos se empleen en “la mejora de los servicios públicos”.

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