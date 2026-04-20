CCOO aplaude la regularización de inmigrantes y dice que fijará población en pueblos pequeños

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

CCOO Soria aplaude la regularización de extranjeros y considera que fijará población en municipios pequeños y mantendrá servicios básicos como escuelas rurales. Precisamente, este lunes se ha iniciado la tramitación presencial de la regularización de migrantes y el pasado jueves 16 de abril comenzó la telemática, un proceso extraordinario al que podrán acogerse entre 1.200 y 1.500 personas, según las estimaciones del sindicato, aunque el PP eleva la cifra a 2.000.

Para CCOO, este proceso permitirá reconocer derechos y ofrecer estabilidad a personas que ya forman parte del tejido social y laboral de la provincia.

Considera la secretaria general María Enciso que este decreto va a ser "clave" para el futuro del mercado de trabajo de Soria, ya que la aportación de este colectivo permitirá “corregir la falta de mano de obra que afecta a muchos sectores y empresas de hostelería, transporte, cuidados y el agrario, porque son donde más contrataciones se pueden producir".

La sindicalista también ha hecho alusión a otra de las consecuencias de esta regularización y es que “sacará a flote mucha de la economía sumergida y elevará las cotizaciones sociales para fortalecer las arcas de la Seguridad Social”. Por ello, desde CCOO se hace un llamamiento a las administraciones, para que esos mayores fondos se empleen en “la mejora de los servicios públicos”.