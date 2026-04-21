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San Juan

El autor del cartel 'Fiesta y color' de los sanjuanes lo retira ante la flagrante copia de otra obra idéntica de 2022

Una exposición de carteles de San Juan.

Una exposición de carteles de San Juan.MARIO TEJEDOR

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La copia era tan flagrante y tan burda que el autor del cartel 'Fiesta y color' ha decidido retirar su obra unos minutos después de que Heraldo Diario de Soria publicara que la imagen era idéntica a otra presentada en 2022, llamada entonces 'Tradición'.

El Ayuntamiento de Soria ha comunicado al mediodía de este martes que el autor del cartel número 74, denominado 'Fiesta y color', había decidido retirar su obra a concurso.

Se da la circunstancia de que la obra de 2026 sí había pasado el corte este año, y quedaba como uno de los cuatro carteles finalistas que debían elegir los sorianos, a diferencia de lo que ocurrió en 2022, cuando no fue capaz de acceder a la fase definitiva.

El Ayuntamiento de Soria ha aclarado que tan solo tres carteles siguen a concurso. Se trata de 'Aires de junio', 'Como una danza' y 'Tradición', curiosamente el mismo nombre que la obra de 2022, aunque únicamente la coincidencia aquí reside en el nombre.

Las bases de los carteles de San Juan son muy claras y recogen en su artículo 10 que "los trabajos que se presenten a concurso habrán de ser originales e inéditos" y que "no habrán sido presentados en otros concursos y, en cualquier caso, no supondrán en todo o en parte (por mínima que esta sea), copia de obras propias publicadas en cualquier soporte, tiempo y medio de comunicación (incluidas las redes sociales) o plagio de las de otros artistas..."

El autor ha decidido abandonar el concurso, seguramente antes de que el Ayuntamiento lo echara.

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