Herido un varón tras un accidente entre su patinete y un turismo en Soria
El suceso ha tenido lugar en la calle Cebollera, esquina con la Avenida de Valladolid
Un hombre ha resultado herido este miércoles en la capital tras un accidente entre el patinete que conducía y un turismo ocurrido a las 08.48 horas, según la información trasladada por el 112 Castilla y León.
El suceso ha tenido lugar en la calle Cebollera, esquina con la Avenida de Valladolid. Se ha solicitado asistencia para el varón, de unos 45 años, herido consciente que conduce el patinete.
Soria
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José Ángel Campillo
Se ha dado aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia al lugar. También se ha informado del suceso al Cuerpo Nacional de Policía.