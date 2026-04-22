El Calaverón se viste de luces: Soria festeja por todo lo alto la Feria de Abril

Con 28 años de historia, la Feria de Abril del barrio del Calaverón se consolida como una cita imprescindible en el calendario soriano. El evento arrancó este 20 de mayo con un pregón multitudinario a cargo de los Jurados de la Cuadrilla de Santiago arropados por juna multitud de vecinos.

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

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Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto Pregón de la Feria de Abril en Soria