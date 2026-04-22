Heraldo-Diario de Soria

El Calaverón se viste de luces: Soria festeja por todo lo alto la Feria de Abril

Arrancan las festividades con un pregón multitudinario a cargo de la Cuadrilla de Santiago

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Con 28 años de historia, la Feria de Abril del barrio del Calaverón se consolida como una cita imprescindible en el calendario soriano. El evento arrancó este 20 de mayo con un pregón multitudinario a cargo de los Jurados de la Cuadrilla de Santiago arropados por juna multitud de vecinos.

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto

Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.MonteseguroFoto

Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.

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Pregón de la Feria de Abril en Soria

Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.

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Pregón de la Feria de Abril en Soria

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Pregón de la Feria de Abril en Soria

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Pregón de la Feria de Abril en Soria

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Pregón de la Feria de Abril en Soria

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Los volantes y las sevillanas inundan de alegría el Calaverón en unacto marcado por un gran ambiente festivo.

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Pregón de la Feria de Abril en Soria

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Pregón de la Feria de Abril en Soria

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