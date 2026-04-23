El espíritu de Comunidad ‘marcha’ en familia en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El espíritu de Comunidad se puso en movimiento. Lo hizo a través de las más de 360 personas que participaron en la carrera popular y la marcha familiar organizada por la Junta para conmemorar el Día de Castilla y León.

La plaza de Mariano Granados se convirtió de nuevo en una fiesta, en esta ocasión del deporte, con cientos de corredores y caminantes que quisieron no sólo contribuir a celebrar esta fiesta sino también solidarizarse con Plena Inclusión Castilla y León, para apoyar su trabajo por las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En Soria colabora a través de la Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias, Asamis, cuyo presidente estuvo presente en el inicio de la carrera y la marcha posterior, junto al representante de la Federación de Atletismo de Castilla y León, así como miembros del Partido Popular de Soria.

La carrera partió a las 11.00 horas con 144 corredores, una decena de ellos inscritos a última hora en las diferentes categorías. El recorrido, de 4,2 kilómetros, por el paseo del Espolón y el interior del Parque Alameda de Cervantes. El primero en llegar lo hizo en un tiempo de 12 minutos y 3 segundos en la categoría masculina, y de 14 minutos y 4 segundos en la femenina.

Por su parte, la marcha contó con 219 participantes, la mayoría familias, muchos niños, que hicieron el circuito de 2,1 kilómetros en menos de media hora.

Una alta participación a la que sin duda contribuyó el buen tiempo reinante en la jornada. De hecho, muchas de las inscripciones se realizaron poco antes de comenzar la actividad, «un 75%», estimaron desde la organización, aunque el grueso ya había formalizado la inscripción previa a través de la Fundación Valores de Castilla y León.

Los participantes recibieron una camiseta, así como una bolsa de Plena Inclusión, conmemorativa de este día, que también celebró actividades deportivas en el resto de capitales de Castilla y León, además de en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada.

El deporte y la música, con el concierto de Chambao y Los Trócolos en la noche del pasado miércoles en Mariano Granados, vuelven a protagonizar los actos con los que la Junta celebra el Día de Castilla y León, una fecha que conmemora la voluntad de los ciudadanos de constituirse en comunidad autónoma. Según destacan desde el Gobierno regional, este acontecimiento representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad, así como para dar valor a su historia, tradiciones y diversidad.