Las tormentas del viernes dejan 56 rayos en Soria y 854 en Castilla y León

Intensa actividad tormentosa en el día de ayer, especialmente en el suroeste de la Comunidad. En la provincia de Salamanca se registraron 864 descargas eléctricas.AEMET

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) puso bajo aviso amarillo a Soria en la tarde del viernes por lluvias y tormentas y no se equivocó. La provincia recibió hasta 56 rayos, especialmente en la zona de Pinares y la de Almazán hacia Berlanga. En total, Castilla y León se llevó 864. A pesar de esta intensidad, el sistema de información en tiempo real de incendios forestales, Inforcyl, no refleja sucesos por este motivo.

Castilla y León una "intensa" actividad tormentosa durante la jornada de este viernes, con especial incidencia en el suroeste de la Comunidad, donde la provincia de Salamanca contabilizó un total de 864 descargas eléctricas nube-tierra, informa Europa Press.

En el conjunto de la Comunidad, la actividad eléctrica se ha distribuido de forma desigual, con otros valores destacados como las 262 descargas eléctricas contabilizados en Ávila, así como 136 en León, 57 en Zamora, 56 en Segovia y otras 56 en Soria.

Por el contrario, la incidencia fue mucho menor en provincias como Palencia, con 11 descargas, Burgos, con cuatro, y Valladolid, donde apenas se registró una, según datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).