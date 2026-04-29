La charanga Patxaran se mete en un estudio de grabación para sacar una recopilación de sanjuaneras

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Charanga Patxaran de Alcalá de Henares se ha metido en un estudio de grabación para una recopilación de sanjuaneras, que próximamente estará disponible en las distintas plataformas, según ha anunciado la formación musical.

La agrupación fue fundada hace mas de 15 años en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Alcalá de Henares, y sus integrantes explican que "nada hacía presagiar los fuertes lazos que mas tarde la unirían a la capital soriana".

Es una banda fija en las fiestas de San Juan en los últimos 15 años. De hecho,fue en 2015 y de la mano de Natividad Álvarez Nafría y de José Antonio La Orden Recio como jurados de El Salvador por aquel entonces, cuando estos 'chavales de verde' debido a su indumentaria habitual, empezaron a dejarse oír a ritmo de sanjuaneras por las calles de Soria.

Le siguieron 2016 en San Juan con Leticia Íñigo Romera e Ignacio Lapuerta Corchón como jurados; 2017 en El Salvador con Marta Llorente Millán y Julián Íñigo Romera al frente; 2018 en Santiago de la mano de Raquel Sáez Asensio y David Rodrigo García; 2019 en Santo Tomé, San Clemente y San Martín con María Gonzalo Miguel y Víctor de la Pinta Herrero.

En 2022 en Santa Catalina con María José Marco Llorente y Justo Aldea Marténez; en 2023 en El Rosel y San Blas siendo jurados María Gemma Ruiz Pareja e Ignacio Martínez Ruiz.

Finalmente, en 2024 en San Esteban con Ana Mateo Gallardo y David Hernansanz Chico y 2025 en El Rosel y San Blas con los jurados Sandra Romero de Casas y Pablo García Pérez.

En este 2026 volverán a estar por las calles de Soria en las fiestas de San Juan, cumpliendo así una década. Estarán en la cuadrilla de El Rosel y San Blas junto a Inma Parra García e Ignacio Soto Marin como jurados.

Tantos años ligados a los sanjuanes, empapándose de sus usos y costumbres, han hecho que estos musicos hayan querido meterse en un estudio de grabación para producir una recopilación de sanjuaneras como "agradecimiento a una ciudad, a sus fiestas y a sus gentes, que año tras año han confiado en nosotros haciendo posible que a día de hoy puedan seguir llenando las calles de música por San Juan".