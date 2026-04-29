Trabajadores de la prisión de Soria salvan la vida a dos presos con cuadros clínicos críticos por 'papel fumado'

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Trabajadores de la prisión de Soria lograron salvar la vida a dos presos que presentaban cuadros clínicos críticos por 'papel fumado', según han informado los sindicatos de la cárcel de Las Casas, TAMPM, UGT-ACAIP, APFP Y CCOO, quienes han denunciado el "caos por drogas sintéticas y la falta de medios en el centro penitenciario"

Los hechos, según relatan los sindicatos, sucedió el pasado lunes y destapan, siempre según los representantes de los trabajadores, "la extrema vulnerabilidad" de los mismos, y la "falta de control por parte de la administración".

Explican que los funcionarios de servicio tuvieron que intervenir de manera urgente y de "forma profesional" con dos internos que presentaban cuadros clínicos críticos tras el consumo de los denominados cannabinoides sintéticos. Esta sustancia, conocida coloquialmente como 'papel fumado', consiste en folios impregnados de potentes sustancias psicoactivas que resultan indetectables en los controles rutinarios y cuyos efectos sobre la salud son imprevisibles y, a menudo, letales.

Explican que gracias a la "rápida y eficaz intervención" de los trabajadores penitenciarios, se logró estabilizar a ambos internos en primera instancia, salvándoles la vida antes de su traslado de urgencia al Hospital Santa Bárbara de Soria.

Posteriormente y gracias a las investigaciones realizadas por los funcionarios, se efectúan diversos registros y cacheos en los que se hallan diversas sustancias ('papel fumado') compatibles, a falta de análisis por sanidad, con las sustancias consumidas por varios internos de la prisión, evitando con ello que se pudiesen dar más casos como los mencionados.

Desde las organizaciones sindicales recalcan que este "no es un incidente aislado" y que el avance de estas sustancias en las prisiones españolas está dejando "un rastro de violencia y peligro". Ponen como ejemplo lo que ocurrió el pasado 26 de abril en el centro penitenciario de Dueñas, en Palencia, cuando un interno bajo los efectos de estos mismos cannabinoides agredió violentamente a un compañero, partiéndole la rodilla. El funcionario tuvo que ser evacuado en ambulancia y presenta lesiones de gravedad.

Los sindicatos se quejan de "la pasividad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que sigue sin implementar protocolos efectivos de detección ni medidas de seguridad reforzadas" y exigen un incremento de la seguridad y vigilancia en los puntos de entrada de sustancias; protección jurídica y física real para los funcionarios que enfrentan estos brotes de psicosis y violencia; un protocolo de contención clínica; y servicios médicos las 24 horas todos los días del año.

Además, califican de "situación crítica" lo que está sucediendo en la cárcel de Soria. "A la peligrosidad de las nuevas drogas se suma la falta alarmante de personal médico: La asistencia sanitaria interna está bajo mínimos, lo que sobrecarga a los funcionarios de vigilancia en situaciones de emergencia médica y al propio servicio sanitario", explican.

Del mismo modo, exponen el déficit de plantilla, con la escasez de personal general que dificulta mantener el orden y la seguridad necesarios y recalcan que "no permitiremos que la desidia administrativa siga costando la integridad física de nuestros compañeros".