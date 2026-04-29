Aspace Soria llama a participar de sus migas solidarias

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria y la Asociación de Parálisis Cerebral (Aspace Soria) presentaron una nueva edición de las migas solidarias, que se celebrarán este sábado 2 de mayo en la plaza de Mariano Granados, en una convocatoria abierta a toda la ciudadanía con un doble objetivo: recaudar fondos y visibilizar la labor de la entidad. Las migas solidarias, que el pasado año ya reunieron a unas 500 personas, prevén repartir entre 500 y 600 raciones a un precio de 6 euros. Los tíquets pueden adquirirse de forma anticipada en la sede de Aspace o el mismo día del evento, desde las 12.00 horas en la plaza de Mariano Granados, donde el reparto tendrá lugar entre las 13.00 y las 15.30.

La concejala Ana Romero subrayó el papel clave de Aspace Soria dentro del tejido social de la ciudad, una entidad en pleno crecimiento que ha duplicado el número de usuarios hasta alcanzar las 120 personas, ha ampliado su plantilla hasta los 16 trabajadores y ha visto cómo su presupuesto se incrementa de forma significativa, pasando de en torno a 200.000 a más de 400.000 euros, para hacer frente a la puesta en marcha de su nuevo centro y a la ampliación de servicios. Este crecimiento refleja tanto la demanda existente como la necesidad de seguir reforzando recursos para garantizar una atención integral.

Durante la presentación, Romero reiteró «el compromiso firme del Ayuntamiento con las entidades del tercer sector, que realizan una labor imprescindible con las personas y sus familias». Aseguró que «sin su trabajo, habría que inventarlas», al tiempo que destacó que iniciativas como esta «permiten seguir construyendo una sociedad más comprensiva, accesible e inclusiva».

Por su parte, la técnico de Aspace, Laura de Diego, explicó que esta actividad surge como respuesta a las nuevas necesidades económicas derivadas del crecimiento de la entidad y de la puesta en marcha de su nuevo centro, que supondrá un importante incremento de los costes de mantenimiento. «Este tipo de iniciativas no solucionan por sí solas las necesidades económicas, pero sí nos dan un impulso fundamental y nos permiten sentir el respaldo de la sociedad», señaló.

La jornada contará con un sorteo de productos donados por empresas locales y con la colaboración de voluntarios, colectivos y firmas sorianas que hacen posible la logística del evento.