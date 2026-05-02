Soria sale a la calle por el 1º de Mayo: las fotos

Bajo el lema «Derechos, no trincheras», centenares de sorianos recorrieron el centro de la ciudad en la manifestación del
Día del Trabajo. Los líderes de UGT y CCOO encabezaron una marcha marcada por la reivindicación de la negociación colectiva frente al alza de los precios y la preocupación por el futuro político en la Junta.
La jornada, que transcurrió entre la Plaza Mayor y las Concepciones, puso el foco en la crisis de empresas locales como Ondara y Losán, así como en la defensa de los servicios públicos y el diálogo social. Al acto acudieron representantes institucionales como el alcalde, Javier Antón, y el subdelegado del Gobierno.
Centenares de sorianos recorrieron el centro de la ciudad en la manifestación. MonteseguroFoto
1 de Mayo Día del Trabajo
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