Heraldo-Diario de Soria

Soria sale a la calle por el 1º de Mayo: las fotos

Cerca de 400 personas exigen mejoras salariales y acceso a la vivienda en la capital.

Centenares de sorianos recorrieron el centro de la ciudad en la manifestación.

Centenares de sorianos recorrieron el centro de la ciudad en la manifestación.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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Bajo el lema «Derechos, no trincheras», centenares de sorianos recorrieron el centro de la ciudad en la manifestación del Día del Trabajo. Los líderes de UGT y CCOO encabezaron una marcha marcada por la reivindicación de la negociación colectiva frente al alza de los precios y la preocupación por el futuro político en la Junta.

La jornada, que transcurrió entre la Plaza Mayor y las Concepciones, puso el foco en la crisis de empresas locales como Ondara y Losán, así como en la defensa de los servicios públicos y el diálogo social. Al acto acudieron representantes institucionales como el alcalde, Javier Antón, y el subdelegado del Gobierno.

Centenares de sorianos recorrieron el centro de la ciudad en la manifestación.

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1 de Mayo Día del Trabajo

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