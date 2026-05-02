Soria sale a la calle por el 1º de Mayo: las fotos

Centenares de sorianos recorrieron el centro de la ciudad en la manifestación.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Bajo el lema «Derechos, no trincheras», centenares de sorianos recorrieron el centro de la ciudad en la manifestación del Día del Trabajo. Los líderes de UGT y CCOO encabezaron una marcha marcada por la reivindicación de la negociación colectiva frente al alza de los precios y la preocupación por el futuro político en la Junta.

La jornada, que transcurrió entre la Plaza Mayor y las Concepciones, puso el foco en la crisis de empresas locales como Ondara y Losán, así como en la defensa de los servicios públicos y el diálogo social. Al acto acudieron representantes institucionales como el alcalde, Javier Antón, y el subdelegado del Gobierno.