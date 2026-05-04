La Guardia Civil de Soria investiga a un camionero por adelantamientos peligrosos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria investiga a un camionero como presunto autor de un delito de conducción temeraria al ir realizando adelantamientos peligrosos. Un ciudadano que circulaba detrás de él dio la voz de alerta ante el riesgo que suponía para otros usuarios de la CL-101. Incluso se pudo grabar un vídeo con la situación. Finalmente los agentes lo pudieron parar, comprobar lo ocurrido y procediendo a investigarlo.

El hecho ocurrió a las 16,39 horas del 27 de abril, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma (Soria), es avisada por su Central Operativa de Servicio para localizar a un camión que realizaba una conducción temeraria.

Un ciudadano informa al teléfono de emergencias de la Guardia Civil de Tráfico de Soria, que un vehículo articulado que le precede por el kilómetro 55 de la CL-101, término municipal de Tejado (Soria), circula adelantando de manera antirreglamentaria a otros vehículos, poniendo gravemente en peligro la vida de otros usuarios de la vía.

La persona informante aportó a patrulla de la Guardia Civil de Tráfico un archivo de grabación en video donde se observaba la gravedad de los hechos, lo que dio lugar a que el vehículo fuera interceptado por los agentes de servicio, procediendo a la instrucción de las correspondientes diligencias penales por parte del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT).

Consecuencias legales: de quedarse sin carné a la cárcel

Identificado el conductor, fue investigado por un presunto delito de conducción temeraria recogido en el artículo 380 del Código Penal, que junto con las diligencias quedó a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria), Plaza nº 1.

El delito de conducción temeraria puede suponer penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno y hasta seis años.

Colaboración ciudadana

La colaboración y la participación activa de la ciudadanía es un elemento clave para la detección temprana de conductas imprudentes o delictivas en la red vial, informando de cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad vial, mejorando la respuesta de los cuerpos de seguridad.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.