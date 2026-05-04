La organización del Iberian Eclipse Festival traslada su propuesta al Ayuntamiento de Vinuesa

La organización del festival Iberian Eclipse que se promueve en Vinuesa, junto al embalse Cuerda del Pozo, se ha reunido ya en tres ocasiones con el Ayuntamiento para plantearle el proyecto. Han sido reuniones formales en las que se ha trasladado la idea, pero hasta la fecha no hay una solicitud oficial del evento, según ha asegurado el alcalde, Juan Ramón Soria.

El Consistorio requirió a los promotores la cumplimentación de una serie de trámites y entrega de la documentación necesaria en este tipo de iniciativas, «al igual que sucede con otros eventos similares, como el Motorbeach, apunta el dirigente municipal. «De momento no hemos recibido nada», añade.

Juan Ramón Soria alude en este sentido a una memoria, con planos, en la que se detalle todo el proyecto; un plan de autoprotección, así como otra documentación sobre la planificación sanitaria y de afluencia de personal, que por ahora no ha sido entregado.

Hasta la fecha ha habido tres reuniones, una presencial y dos telemáticas y, al parecer, no han sido las únicas: los organizadores también habrían mantenido algún encuentro con la Junta, extremo que no ha sido confirmado.

«Hemos escuchado y dependiendo de lo que se presente, se valorará», manifiesta el alcalde de Vinuesa, quien apunta otras dos cuestiones. De un lado, que el Ayuntamiento visontino no es la única institución con voz en el asunto. Y de otro, que el tema está en estos momentos «algo verde» teniendo en cuenta la tramitación administrativa. Sobre la tramitación, Soria manifestó que los permisos de la CHD y la Junta suelen tardar.

La ubicación del Iberian Eclipse se sitúa en tres fincas patrimoniales, dos del municipio visontino y una de la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD. Además, si bien la licencia la concede el Ayuntamiento, se otorga en base a una serie de informes, entre ellos de Medio Ambiente de la Junta. «Además, la Subdelegación tiene que estar al corriente de lo que se vaya a hacer. Al final es un todo», concluyó.

Mientras, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, manifestó que nadie le había comunicado nada, dejando claro que la Subdelegación no tiene obligación de autorizar nada al respecto, sino de ser conocedora «para poder tomar decisiones en cuanto a la organización de todo el sistema de seguridad que se puede desarrollar en torno al acto». No obstante, aseguró que «algunas asociaciones» le habían traslado su preocupación por este festival «de varios días».

Latorre expresó que «será la Junta como Administración competente en materia de medio ambiente y celebración de festejos, la que pueda tomar alguna determinación. Si el Ayuntamiento ha autorizado ese evento en el entorno de Vinuesa, habrá que evaluarlo desde el punto de vista de la seguridad y ver los requisitos que se van a implementar», añadió el subdelegado, que no citó las competencias, también, de la CHD.