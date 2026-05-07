Soria elige la mejor croqueta de la provincia

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Casa Arévalo, la Taberna Mercedes y el bar restaurante Santo Domingo II se disputarán este año el premio a la Mejor Croqueta Provincial de las IX Jornadas de la Croqueta organizadas por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) y que tuvieron lugar del 17 al 26 de abril.

El jurado de expertos, coordinado por el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Merced, ha seleccionado estas tres propuestas destacando el esfuerzo del sector por innovar en las recetas y cuidar especialmente las presentaciones. Asimismo, ha puesto de relieve la calidad de las croquetas, subrayando el alto nivel gastronómico alcanzado. En este sentido, desde el jurado quieren destacar de forma muy positiva el nivel general logrado en esta novena edición.

El IX Concurso Provincial de la Croqueta de Soria ha dejado en evidencia que, aunque el sabor manda, cada vez cobra más peso todo lo que rodea al bocado: la presentación, la creatividad y la emoción que despierta en quien lo prueba. Las tres propuestas finalistas son un ejemplo de ello, una experiencia que va más allá del gusto y convierte cada croqueta en un relato.

El bar restaurante Santo Domingo II presentó para esta edición la ‘Croqueta de pies de cerdo y gambón', una innovadora propuesta elaborada tomando como base una receta que combina manitas de cochino y marisco. El bocado iba acompañado de tinta de chipirón y americana de crustáceos, con una punta de mahonesa del jugo de sus cabezas.

Por su parte, el bar restaurante Casa Arévalo se basó en un risotto para realizar su particular ‘El helado impostor‘. En concreto, convirtió su risotto de carbonara italiana en una croqueta y lo presentó de forma original con un trampantojo de un polo de helado.

Con la trucha como protagonista y con una presentación innovadora y divertida, la Taberna Mercedes se ha colado entre los finalistas con su ‘Trucha a la deriva’, una croqueta presentada sobre un barquito de vela y acompañada de una galleta crujiente con forma de raspa, recreando la forma de un pescado y el barco a la deriva. La croqueta venía acompañada de mahonesa de limón y huevas de trucha sobre un filete de trucha marinada. La puesta en escena se completaba con un mensaje en una botella.

Mejor Croqueta Popular

Además de la Mejor Coqueta Provincial que selecciona el jurado experto, el público que ha acudido a los 27 establecimientos participantes también tendrá su protagonismo con la selección de la Mejor Croqueta Popular, premio patrocinado por Maheso. A través de las votaciones en la web www.detapasporsoria.com, los clientes han elegido a los tres finalistas a la Mejor Croqueta Popular, una distinción que se disputarán en esta ocasión las creaciones de La Espiga de Oro (Ágreda), El Fogón del Salvador y, de nuevo, Casa Arévalo, que se cuela también en esta categoría al ser una de las croquetas mejor valoradas por el público asistente en esta novena edición.

La ‘Croqueta de chuletón’ de El Fogón del Salvador es una propuesta elaborada siguiendo la receta convencional, con el chuletón de vaca vieja como base. El bocado se completaba sobre una cama de patata y boniato asado.

Entre los finalistas hay también presencia rural ya que, cabe recordar, de los 27 participantes en esta edición, cinco se ubicaban en distintos pueblos de la provincia (Abejar, Ágreda, El Burgo de Osma, Matalebreras y Navaleno).

En concreto, ‘La coqueta’, la propuesta del bar cafetería La Espiga de Oro, ubicado en Ágreda, es una de las tres finalistas. Se trata de una apuesta por los sabores locales y por los productos de la tierra, una croqueta cremosa de carácter soriano con tres leches: vaca, cabra y oveja. El contrapunto dulce y floral lo aporta la miel del Moncayo; y la textura y el aroma verde, el pistacho

Los ganadores de ambas categorías se darán a conocer el próximo miércoles, 13 de mayo, en un acto de entrega de premios organizado por ASOHTUR. En dicho momento se conocerán también los nombres de los dos ganadores de las dos Escapadas Termales en el Hotel Castilla Termal Burgo de Osma sorteadas entre los votantes.

Más de 30.200 bocados vendidos

Las Jornadas de la Croqueta, organizadas por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), han cerrado su novena edición con un balance muy positivo, consolidando esta cita como uno de los principales referentes gastronómicos de la provincia.

Durante los diez días de celebración se han superado las 30.200 croquetas vendidas, mejorando los registros de la pasada edición. Las ventas han estado muy repartidos entre los 27 establecimientos participantes, lo que confirma el carácter dinámico de la ruta y su capacidad para incentivar el consumo en todo el sector. No obstante, algunos locales han registrado cifras extraordinarias de participación, llegando a superar las 3.500 unidades servidas.

A pesar de la coincidencia con un periodo festivo marcado por el puente -tradicionalmente asociado a desplazamientos fuera de la provincia-, los datos de participación han sido notablemente positivos. En este sentido, desde ASOHTUR se valora muy favorablemente el desarrollo de la campaña, que ha vuelto a demostrar su eficacia como escaparate de la calidad y diversidad de la hostelería soriana, destacando la fidelidad del público soriano y la presencia de visitantes que han aprovechado su estancia en la ciudad para sumarse a esta propuesta gastronómica.

Asimismo, cabe subrayar la excelente respuesta registrada en los establecimientos ubicados en el medio rural, donde la participación ha sido especialmente significativa, reforzando el impacto territorial de la campaña.

En esta misma línea, la estrategia de comunicación ha resultado determinante, con una destacada repercusión en redes sociales que ha favorecido tanto la afluencia de público como la participación en el concurso asociado.

La colaboración con las bodegas de la provincia ha constituido igualmente un elemento relevante, contribuyendo a reforzar la promoción conjunta, a ampliar la visibilidad de las jornadas y a potenciar el producto local a través de los caldos de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

A la vista de los resultados, desde ASOHTUR subrayan que las jornadas han cumplido su objetivo de dinamizar la actividad hostelera y fomentar el consumo en los establecimientos locales, consolidándose como una herramienta eficaz para generar movimiento económico y reforzar el atractivo gastronómico de Soria. Asimismo, se pone en valor el esfuerzo y la implicación de los profesionales participantes, que han vuelto a ofrecer propuestas de gran calidad, combinando tradición e innovación y apostando por el uso de productos de proximidad.

Las Jornadas de la Croqueta reafirman así su papel como una cita clave dentro del calendario gastronómico provincial, con capacidad para atraer público, generar impacto económico y proyectar la imagen de Soria como destino culinario de referencia.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Soria, Maheso, Caja Rural de Soria, el Centro Integrado de Formación Profesional (C.I.F.P.) La Merced, Hotel Castilla Termal Burgo de Osma y las bodegas Castillejo de Robledo, La Celestina, Bodegas Agoris, Rudeles, y Viñedos y Bodegas Gormaz.